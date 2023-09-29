Hyundai и Kia начали очередной массовый отзыв автомобилей. Причина - возгорание

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Огнеопасными признаны 13 моделей Hyundai и 12 - Kia. Данная отзывная кампания проходит в США и попали в неё 3 372 743 автомобиля, которые были выпущены в периоды с 2010 по 2019 год. Аналогичные автомобили продавались и в нашей стране, по этому на всякий случай проверьте свой автомобиль.
Проблемы обнаружились в подкапотном пространстве. В машинах Hyundai может начать протекать уплотнительное кольцо модуля антиблокировочной системы, поскольку материал, из которого оно сделано, утратил изначальные физические характеристики. В компании предупреждают, что утечка тормозной жидкости грозит коротким замыканием, симптомами которого являются дым из моторного отсека, появление запаха гари или плавления, активация индикатора ABS, а при стечении неблагоприятных обстоятельств может возникнуть пожар.
В свою очередь, в Kia потенциальным источником огня называют электронный блок управления гидравликой, и всё по тому же сценарию: утечка, короткое замыкание, воспламенение. Причём вне зависимости от того, находится автомобиль в движении или же припаркован.
В Hyundai уже известно о 21 пожаре и 22 термических инцидентах, связанных с задымлением, горением или плавлением под капотом. На счету Kia 13 аналогичных происшествий. К счастью, всё происходило без жертв и серьёзных последствий.
Хозяевам потенциально опасных автомобилей рекомендуется парковать их снаружи и в стороне от любых построек, пока проводится отзыв, направленный на устранение проблем. Со второй половины ноября автовладельцам станут приходить извещения, после чего им надо прибыть к ближайшему дилеру марки, чтобы заменить предохранители тока и провести другие необходимые работы. Всё за счёт компании-производителя, разумеется.
В свою очередь, в Kia потенциальным источником огня называют электронный блок управления гидравликой, и всё по тому же сценарию: утечка, короткое замыкание, воспламенение. Причём вне зависимости от того, находится автомобиль в движении или же припаркован.
В Hyundai уже известно о 21 пожаре и 22 термических инцидентах, связанных с задымлением, горением или плавлением под капотом. На счету Kia 13 аналогичных происшествий. К счастью, всё происходило без жертв и серьёзных последствий.
Хозяевам потенциально опасных автомобилей рекомендуется парковать их снаружи и в стороне от любых построек, пока проводится отзыв, направленный на устранение проблем. Со второй половины ноября автовладельцам станут приходить извещения, после чего им надо прибыть к ближайшему дилеру марки, чтобы заменить предохранители тока и провести другие необходимые работы. Всё за счёт компании-производителя, разумеется.
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Метки: Hyundai Kia Автовсячина авто автомир автомобили машина отзыв пожар
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