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Hyundai и Kia начали очередной массовый отзыв автомобилей. Причина - возгорание

Hyundai и Kia начали очередной массовый отзыв автомобилей. Причина - возгорание

Автор:
29 сентября 2023 12:21
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   отзыв   пожар   
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Огнеопасными признаны 13 моделей Hyundai и 12 - Kia. Данная отзывная кампания проходит в США и попали в неё 3 372 743 автомобиля, которые были выпущены в периоды с 2010 по 2019 год. Аналогичные автомобили продавались и в нашей стране, по этому на всякий случай проверьте свой автомобиль.

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Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   отзыв   пожар   
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