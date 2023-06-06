Опубликованы фотографии обновлённой малолитражки Kia Picanto

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Плановый рестайлинг приведёт внешность сити-кара в соответствие с новым дизайнерским стилем марки. Первые снимки версии после рестайлинга оказались в распоряжении сразу нескольких корейских изданий, в том числе The Korean Car Blog.
Автомобиль приобрёл более агрессивный вид за счёт сознательного огрубления передка с крупной радиаторной «пастью» и внедрения вертикальной фронтальной оптики в духе последних Kia Sportage, Niro и EV9. К габаритным фонарям изменившейся формы добавилась горизонтальная световая плашка. Способствующий прижимной силе диффузор в заднем бампере не должен удивлять, ведь на фото показана оспортивленная модификация GT-Line.
Ожидаемые изменения состоялись в салоне, где инженеры развили мультимедийный кластер с цифровой приборной панелью. Что же до линейки моторов, то она, скорее всего, осталась без изменений, и литровый мотор выдаёт всё те же 67 или 100 «лошадок», в зависимости атмосферник это или турбо.
У себя дома обновлённый Kia Picanto поступит в продажу как модель 2024 года.
Ожидаемые изменения состоялись в салоне, где инженеры развили мультимедийный кластер с цифровой приборной панелью. Что же до линейки моторов, то она, скорее всего, осталась без изменений, и литровый мотор выдаёт всё те же 67 или 100 «лошадок», в зависимости атмосферник это или турбо.
У себя дома обновлённый Kia Picanto поступит в продажу как модель 2024 года.
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