Опубликованы фотографии обновлённой малолитражки Kia Picanto

Автомобиль приобрёл более агрессивный вид за счёт сознательного огрубления передка с крупной радиаторной «пастью» и внедрения вертикальной фронтальной оптики в духе последних Kia Sportage, Niro и EV9. К габаритным фонарям изменившейся формы добавилась горизонтальная световая плашка. Способствующий прижимной силе диффузор в заднем бампере не должен удивлять, ведь на фото показана оспортивленная модификация GT-Line.



Ожидаемые изменения состоялись в салоне, где инженеры развили мультимедийный кластер с цифровой приборной панелью. Что же до линейки моторов, то она, скорее всего, осталась без изменений, и литровый мотор выдаёт всё те же 67 или 100 «лошадок», в зависимости атмосферник это или турбо.



У себя дома обновлённый Kia Picanto поступит в продажу как модель 2024 года.