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Опубликованы фотографии обновлённой малолитражки Kia Picanto

Опубликованы фотографии обновлённой малолитражки Kia Picanto

Автор:
06 июня 2023 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: Kia   picanto   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   малолитражка   машина   рестайлинг   
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Плановый рестайлинг приведёт внешность сити-кара в соответствие с новым дизайнерским стилем марки. Первые снимки версии после рестайлинга оказались в распоряжении сразу нескольких корейских изданий, в том числе The Korean Car Blog.

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Метки: Kia   picanto   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   малолитражка   машина   рестайлинг   
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1  комментарий
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Nyash Полчаса назад
как по мне оч красивая малолитражка
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