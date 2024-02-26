Модели Hyundai и Kia вернулись на российский рынок под маркой Solaris

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AGR Automotive Group сообщила о выводе на рынок РФ собственного бренда Solaris (Солярис), как именовали выпускаемые в Санкт-Петербурге седаны Hyundai до весны 2022 года.
Линейка Solaris состоит из четырёх машин обоих корейских брендов:
1. Solaris HS (Hyundai Solaris).
2. Solaris HC (Hyundai Creta).
3. Solaris KRS (Kia Rio в кузове седан).
4. Solaris KRX (Kia Rio X-line).
Информации о комплектациях и стоимости новинок пока нет. Официальные представители холдинга AGR Automotive Group обещают её предоставить позже. Известно, что автомобили Solaris в России получат 3-летнюю гарантию с ограничением по пробегу 100 000 километров. Примечательно, что сертификация в стране, согласно данным «Автопотока», имеется пока только у Solaris HS.
Ранее сообщалось, что на складах бывшего завода Hyundai машинокомплектов хватит на выпуск 70 тысяч экземпляров четырёх вышеуказанных моделей. Дальнейшие планы предприятия не озвучиваются. Но напомним: Hyundai Motor имеет 2-летний опцион на обратный выкуп завода.
1. Solaris HS (Hyundai Solaris).
2. Solaris HC (Hyundai Creta).
3. Solaris KRS (Kia Rio в кузове седан).
4. Solaris KRX (Kia Rio X-line).
Информации о комплектациях и стоимости новинок пока нет. Официальные представители холдинга AGR Automotive Group обещают её предоставить позже. Известно, что автомобили Solaris в России получат 3-летнюю гарантию с ограничением по пробегу 100 000 километров. Примечательно, что сертификация в стране, согласно данным «Автопотока», имеется пока только у Solaris HS.
Ранее сообщалось, что на складах бывшего завода Hyundai машинокомплектов хватит на выпуск 70 тысяч экземпляров четырёх вышеуказанных моделей. Дальнейшие планы предприятия не озвучиваются. Но напомним: Hyundai Motor имеет 2-летний опцион на обратный выкуп завода.
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Метки: Hyundai KIA Solaris Автовсячина авто автомир автомобили машина
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