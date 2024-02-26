Модели Hyundai и Kia вернулись на российский рынок под маркой Solaris

Линейка Solaris состоит из четырёх машин обоих корейских брендов:



1. Solaris HS (Hyundai Solaris).

2. Solaris HC (Hyundai Creta).

3. Solaris KRS (Kia Rio в кузове седан).

4. Solaris KRX (Kia Rio X-line).



Информации о комплектациях и стоимости новинок пока нет. Официальные представители холдинга AGR Automotive Group обещают её предоставить позже. Известно, что автомобили Solaris в России получат 3-летнюю гарантию с ограничением по пробегу 100 000 километров. Примечательно, что сертификация в стране, согласно данным «Автопотока», имеется пока только у Solaris HS.



Ранее сообщалось, что на складах бывшего завода Hyundai машинокомплектов хватит на выпуск 70 тысяч экземпляров четырёх вышеуказанных моделей. Дальнейшие планы предприятия не озвучиваются. Но напомним: Hyundai Motor имеет 2-летний опцион на обратный выкуп завода.