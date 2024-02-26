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Модели Hyundai и Kia вернулись на российский рынок под маркой Solaris

Модели Hyundai и Kia вернулись на российский рынок под маркой Solaris

Автор:
26 февраля 2024 17:35
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   KIA   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
2787
13
AGR Automotive Group сообщила о выводе на рынок РФ собственного бренда Solaris (Солярис), как именовали выпускаемые в Санкт-Петербурге седаны Hyundai до весны 2022 года.
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Метки: Hyundai   KIA   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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13  комментариев
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7k
Горец Ю 3 часа назад
Если за 4 млн., то не надо
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Кистень Час назад
Как про.е.б.а.т.ь такой рынок!!!
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13k
Sapsan Час назад
На наших глазах происходит смерть немецкого автопрома. Мерс уходит в США, фольксваген групп ищет всякие лазейки для возвращения в Россию, а там уже их место заняли китайцы и корейцы.
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361
deadDEVIL Sapsan Час назад
Какие лазейки он ищет, если уже есть всякие шкоды под маркой Jetta!?
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608
Vladimir “Kvork” Tolkunov Час назад
че почем?
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248
CyraxMotorsport Час назад
Как же им всем нужен Российский рынок...Уже не знают как изловчиться и какого "горбатого" слепить, но рынок не упускать.
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
Понятно, Корейцы все. Ожидаемо.
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83
Aiden Highrider 2 часа назад
Похоже всё идёт к завершению.
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86
Liberman 2 часа назад
Тоже выход из ситуации: хюндай" не при чем".а производство и поставку недостающих запчастей можно "наладить" и ввозить из Китая. Тоже выход.
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244
Диман 2 часа назад
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26k
ЦСКА 2 часа назад
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