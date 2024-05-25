FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8890 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на стул и отобрал у него телефон

"Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на стул и отобрал у него телефон

Автор:
25 мая 2024 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   конфликт   проверка   ученик   учитель   хабаровский край   школа   
1227
3
1

Пацан захотел выйти с урока, не спрашивая разрешения. Молодой педагог разозлился дерзкому поведению - и не смог сдержать своих эмоций.

Современные детишечки крайне вольготно чувствуют себя в школе. Оно и понятно - авторитет преподавателя уже давно опущен ниже плинтуса. Любая строгость от педагога рассматривается чуть ли не как нарушение прав ребёнка - вот и творят дети, что хотят и на переменах, и на уроках.


В поселковой школе №1 г. Охотска молодой преподаватель математики силой усадил на стул пацана, который сделал попытку выйти из класса без разрешения. Тот стал возмущаться, а потом достал телефон, чтобы позвонить маме - увидев это, учитель отнял и смартфон.


Происходившее в классе сняли на видео другие школьники, и родительница обиженного пацана, разумеется, возмутилась и пошла к руководству учебного заведения.


Мать ребёнка жалуется, что педагог, который приехал из Бурятии по программе "Земский учитель", сразу же невзлюбил её сына, потому относится к нему предвзято. Поэтому родительница поговорила с преподавателем на повышенных тонах и заявила, что при следующей попытке обидеть её ребёнка, она даст делу ход, и учителя вышвырнут из школы.


Т.к. видео попало в соцсети, Николаевский межрайонный следственный отдел начал проверку по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. По результатам проверки примут процессуальное решение.


Между тем, в поселковых школах края не хватает учителей, но даже тех, что приезжают из других регионов, ученики не особо приветствуют. Ранее в Народном Хурале Бурятии выступили с инициативой защищать учителей от публичных оскорблений и насилия на законодательном уровне. Инициатива отличная, только пока не реализованная.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   конфликт   проверка   ученик   учитель   хабаровский край   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
turyst Час назад
Вот интересно.
Закон о том, что телефоны нужно сдавать приняли.
Президент подписал.
В силу вступил.

А какое наказание для школьников и их родителей, за неисполнение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
409
sioma08 2 минуты назад
Маленький сопливый быдлёнок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
! жЫтиЕ моЕ ! 8 минут назад
Что то последнее время стали кучно заходить темы :
- Валите мастурбеков и ахметов , а то потеряете страну ...
- Учителя порите розгами малолеток - оборзели ссыкуны - а то потеряете страну ...
- Идут аресты героев СВО - надо что то делать - а то потеряете страну ...
Качают ?
Кто авторы сих посланий ? Доказательства ? Подтвержденные ссылки ? Истиные причины произошедшего ?
Как много подобных случаев на общее количество учителей и учеников ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev 16 минут назад
"швырнул школьника на стул и выпорол его розгами" - было бы эффективнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GRuslan Полчаса назад
Что за родители пошли, вместо того что бы утырка своего на место поставить, учителей кошмарят которым и так не сладко от работы с такими тварёнышами и низкой оплатой труда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
Alex Полчаса назад
При СССР такое почти не происходило.
Ключевое слова "почти".
Потому что у учеников даже в мыслях не было дерзить учителю.
Ведь если бы он позволил себе такую наглость, ученик не только огреб бы от учителя а еще и от родителей получил бы добавку.
По этому и "почти"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Margoscha:) 45 минут назад
Уже вырос урод и увалень, который ничего хорошего обществу не принесет. Наглый, зажравшийся. Гнать из школы, чтобы другим неповадно было. А родителей, которые такого ... воспитали, наказать рублем и при всех заставить извиняться перед учителем. Бедные наши учителя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Том Сойер 50 минут назад
Это какие ещё крепкие нервы у учителя, я просто смотря видео уже сразу представил - какого смачного и мощного леща я бы отпустил этому сопливому говнюку....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк 53 минуты назад
Опустили учителей ниже плинтуса. Потом удивляются, что по улицам шныряют хулиганы, хамы, наркоманы, малолетние преступники. За такое дело я не то,что своего сына защищать не стану, а еще сам подзатыльников навешаю. Пока что это работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
ПАРДОНТЕ 57 минут назад
учителей жалко просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Лом Час назад
Чет тут мысль прилетела , всегда очень большой прорыв в технологиях это следствие прошедших войн , изобретается для войны потом адаптируется для мирной жизни . На войне сейчас совершенствуются беспилотные системы . Вот будущее учебных заведений


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Харон ( Χάρων) Час назад
"сдержать"???

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Харон ( Χάρων) Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Лом Час назад
Насколько помню мы были тоже не самыми лучшими представителями человечества в школьные годы так как заканчивали школу в 90-ых . С нами никто не церемонился , не хочешь учиться не учись , вот тебе 1 иди коровам хвосты крути. Парень просто молодой совсем и не понимает что не нужно пытаться доказать что [мат] мелкий не прав . Поставил неуд и пшел вон из класса . Год заканчивается , оценка приведет к пересдачам а значит к затратам на репетиторов . Бить нужно по кошельку , современные родители другого подхода не понимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss Час назад
Розгами, с-с-ука, розгами. Пороть так, чтобы сесть всем классом без стона не смогли. Телефоны, сдавать перед уроком. Тем кто не сдал, сразу глубоко в жопу записывать, чтобы достать было не просто. По всей школе устанавливать блокираторы мобильной связи. За видеозапись в школе - огромный штраф родителям. Каждую пятницу устраивать линейки с поркой тех, кто не вытянул за неделю на тройку по поведению.

Люди! Одумайтесь! Ещё год-два и эти эти шакалы превратятся в вонючих, неуправляемых шакалов! От них будут страдать люди, их нужно будет закрывать в тюрьмы и общество вынуждено будет кормить эту свору криминальных недоумков! Одумайтесь, пока не поздно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Час назад
учитель всё правильно сделал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 Час назад
Учитель красавчик, выдержка колоссальная. Я бы не сдержался. Для этих целей, у нас в школе была баба Маша,  повар с бицепсом как у Шварценейггера и директор. Вопрос решался кардинально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash Час назад
К сожалению, когда родители запускают процесс воспитания ребенка, объяснять ему что он неправ, приходится учителям и Компотам. Воспитали бы щенка родители, так и учителю бы не пришлось.

Я против рукоприкладства, но даже на этом коротком видео можно понять, что сопляк охререл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat 2 часа назад
Я фиг его знает но что в школе что в колледже, у меня и у сверстников было если не уважение к учителям (мы конечно считали себя самыми умными, а взрослых дураками) то боязнь им хамить грубить и перечить - так были воспитаны, взять без разрешения выйти из класса это было что то не мыслимое, по тому что за этим сразу пошел бы вызов родителей и нагоняй от них соответственно

я на видео не увидел ничего предосудительного, пацан подросток, он его не швырнул, а силой усадил на стул два раза, пацан не особо то управляем, своими действиями он подаёт негативный пример остальным и отвлекает от учёбы

единственно что учитель могу сделать ещё верней, это выставить его из класса и запретить приходить на уроки, за четверть поставить неуд, пока в школе не придут родители подростка и вместе с ним не извинятся за его поведение упросив учителя допускать балбеса на уроки заверив что такое больше не повторится, и возможно чувака можно было "Оставить на лето" хотя почему учитель должен приходить в школу летом и заниматься с таким ребёнком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий Шпиц 2 часа назад
"... инициировано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность)"

А признаков нарушения неучем правил внутреннего распорядка учебного заведения, эти дегенераты в погонах не хотят рассмотреть и вздрючить мамашу за неподобающее поведение её отпрыска?!?!?!
Дебилы в погонах, причём всех уровней - от таможни до прокуратуры, совсем страну развалили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2130 постов (2119 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

247678



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей
Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать...
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Набирающие популярность в сообществах
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#в мире#авто аварии#дети#интересно#кошка#деньги#Москва
#машина#животные#интересное#история#Юмор#кино#США#мигранты#забавно#Девушка
#автомобили#люди#ДТП#аварии#Автовсячина#собака#факты#криминал#драка#фильм
Компьютерное рабочее место на гусеницах и с парой пулемётов Гатлинга (3 фото + видео) Компьютерное рабочее место на гусеницах и с парой пулемётов Гатлинга (3 фото + видео) Мать пострадавшего в конфликте с преподавателем ученика отсудила у школы почти полмиллиона рублей Мать пострадавшего в конфликте с преподавателем ученика отсудила у школы почти полмиллиона рублей «Так его довести - это надо было постараться»: во Владимире учитель избил семиклассника прямо на уроке «Так его довести - это надо было постараться»: во Владимире учитель избил семиклассника прямо на... В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику «С нынешними детьми нормальные учителя разбегутся из школы»: в Кемерово педагог не выдержал и набросился на школьника с кулаками «С нынешними детьми нормальные учителя разбегутся из школы»: в Кемерово педагог не выдержал и... В Ульяновске женщина осудила "распутную учительницу", но в соцсетях ее не поддержали В Ульяновске женщина осудила "распутную учительницу", но в соцсетях ее не поддержали

На что жалуетесь?

Вернуться