"Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на стул и отобрал у него телефон

Пацан захотел выйти с урока, не спрашивая разрешения. Молодой педагог разозлился дерзкому поведению - и не смог сдержать своих эмоций.
Современные детишечки крайне вольготно чувствуют себя в школе. Оно и понятно - авторитет преподавателя уже давно опущен ниже плинтуса. Любая строгость от педагога рассматривается чуть ли не как нарушение прав ребёнка - вот и творят дети, что хотят и на переменах, и на уроках.
В поселковой школе №1 г. Охотска молодой преподаватель математики силой усадил на стул пацана, который сделал попытку выйти из класса без разрешения. Тот стал возмущаться, а потом достал телефон, чтобы позвонить маме - увидев это, учитель отнял и смартфон.
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Происходившее в классе сняли на видео другие школьники, и родительница обиженного пацана, разумеется, возмутилась и пошла к руководству учебного заведения.
Мать ребёнка жалуется, что педагог, который приехал из Бурятии по программе "Земский учитель", сразу же невзлюбил её сына, потому относится к нему предвзято. Поэтому родительница поговорила с преподавателем на повышенных тонах и заявила, что при следующей попытке обидеть её ребёнка, она даст делу ход, и учителя вышвырнут из школы.
Т.к. видео попало в соцсети, Николаевский межрайонный следственный отдел начал проверку по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Между тем, в поселковых школах края не хватает учителей, но даже тех, что приезжают из других регионов, ученики не особо приветствуют. Ранее в Народном Хурале Бурятии выступили с инициативой защищать учителей от публичных оскорблений и насилия на законодательном уровне. Инициатива отличная, только пока не реализованная.
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Закон о том, что телефоны нужно сдавать приняли.
Президент подписал.
В силу вступил.
А какое наказание для школьников и их родителей, за неисполнение?
- Валите мастурбеков и ахметов , а то потеряете страну ...
- Учителя порите розгами малолеток - оборзели ссыкуны - а то потеряете страну ...
- Идут аресты героев СВО - надо что то делать - а то потеряете страну ...
Качают ?
Кто авторы сих посланий ? Доказательства ? Подтвержденные ссылки ? Истиные причины произошедшего ?
Как много подобных случаев на общее количество учителей и учеников ?
Ключевое слова "почти".
Потому что у учеников даже в мыслях не было дерзить учителю.
Ведь если бы он позволил себе такую наглость, ученик не только огреб бы от учителя а еще и от родителей получил бы добавку.
По этому и "почти"...
Дотянуть оболтуса до 8го класса и выпнуть нафиг с тройками по всем предметам. Задача выполнена , все довольны.
Если бы в задачах школы стояло бы не количество, а качество то и результаты были бы другие , и таких видосов не существовало бы вообще...
Люди! Одумайтесь! Ещё год-два и эти эти шакалы превратятся в вонючих, неуправляемых шакалов! От них будут страдать люди, их нужно будет закрывать в тюрьмы и общество вынуждено будет кормить эту свору криминальных недоумков! Одумайтесь, пока не поздно.
Я против рукоприкладства, но даже на этом коротком видео можно понять, что сопляк охререл.
я на видео не увидел ничего предосудительного, пацан подросток, он его не швырнул, а силой усадил на стул два раза, пацан не особо то управляем, своими действиями он подаёт негативный пример остальным и отвлекает от учёбы
единственно что учитель могу сделать ещё верней, это выставить его из класса и запретить приходить на уроки, за четверть поставить неуд, пока в школе не придут родители подростка и вместе с ним не извинятся за его поведение упросив учителя допускать балбеса на уроки заверив что такое больше не повторится, и возможно чувака можно было "Оставить на лето" хотя почему учитель должен приходить в школу летом и заниматься с таким ребёнком?
А признаков нарушения неучем правил внутреннего распорядка учебного заведения, эти дегенераты в погонах не хотят рассмотреть и вздрючить мамашу за неподобающее поведение её отпрыска?!?!?!
Дебилы в погонах, причём всех уровней - от таможни до прокуратуры, совсем страну развалили!