"Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на стул и отобрал у него телефон

Современные детишечки крайне вольготно чувствуют себя в школе. Оно и понятно - авторитет преподавателя уже давно опущен ниже плинтуса. Любая строгость от педагога рассматривается чуть ли не как нарушение прав ребёнка - вот и творят дети, что хотят и на переменах, и на уроках.





В поселковой школе №1 г. Охотска молодой преподаватель математики силой усадил на стул пацана, который сделал попытку выйти из класса без разрешения. Тот стал возмущаться, а потом достал телефон, чтобы позвонить маме - увидев это, учитель отнял и смартфон.



