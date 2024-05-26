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Ники Минаж оштрафовали в аэропорту Амстердама за перевозку наркотиков

Ники Минаж оштрафовали в аэропорту Амстердама за перевозку наркотиков

Автор:
26 мая 2024 05:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Амстердам   Видео   Наркотики   Ники Минаж   аэропорт   голландия   задержание   звезды   рэперша   шоу-биз   
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В Голландии, как в любом уважающем себя ресторане - со своим нельзя.

Американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама, у неё в багаже нашли наркотики. По словам сотрудника пресс-службы, это было "меньше 100 граммов, но достаточно, чтобы выписать штраф".

На этой неделе рэперша выступала на шоу в Амстердаме. После его окончания она должна была вылететь в Манчестер частным самолетом из аэропорта Схипхол-Ост. Но в аэропорту Ники и ее команду задержали, дело в том, что в багаже американки были обнаружены легкие наркотики.


На кадрах прямой трансляции, которую артистка вела в Instagram* (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России компании Meta*), видно, как она спорит с полицейским. На видео Минаж говорит, что у неё нет при себе никаких наркотиков. На что офицер ей говорит, что это был не вопрос, а утверждение.


"Они пытались помешать мне приходить на каждое шоу. Они забрали мои сумки до того, как я смогла их увидеть. Положили их в самолёт. Теперь говорят, что ждут таможню. Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку саботировать тур после того, как всё остальное провалилось. Всё, что они делали, незаконно", — написала певица в Инсте*.


В настоящее время Минаж находится в мировом турне “Розовая пятница 2”. У нее было запланировано шоу в субботу вечером в Манчестере, Англия, но оно было отменено из-за задержания полицией.


Власти Амстердама подтвердили через X в субботу днем, что рэпершу действительно задержали “по подозрению в экспорте легких наркотиков” и, выписав штраф на 350 евро, отпустили.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Амстердам   Видео   Наркотики   Ники Минаж   аэропорт   голландия   задержание   звезды   рэперша   шоу-биз   
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32
Гоме́р 11 минут назад
меньше 100 граммов, легко отделалась за 350 евро штрафом и кто эта шмара?
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36
Аврашалом Маркович 10 минут назад
Прилетает Ники Минаж и Джастин Бибер в Амстердам с наркотиками, им говорят: А у нас со своим нельзя.
Они переглянулись и поменялись пакетиками
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