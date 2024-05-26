Ники Минаж оштрафовали в аэропорту Амстердама за перевозку наркотиков

Американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама, у неё в багаже нашли наркотики. По словам сотрудника пресс-службы, это было "меньше 100 граммов, но достаточно, чтобы выписать штраф".



На этой неделе рэперша выступала на шоу в Амстердаме. После его окончания она должна была вылететь в Манчестер частным самолетом из аэропорта Схипхол-Ост. Но в аэропорту Ники и ее команду задержали, дело в том, что в багаже американки были обнаружены легкие наркотики.