В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу

Мог бы лишиться работы, но вместо этого получил премию за спасение человека.
Водитель автобуса из Горно-Алтайска трудится на маршруте вместе с супругой. Он за рулём, жена - кондуктор. Они проехали уже тысячи километров по одному и тому же заранее намеченному пути. Но 6 февраля автобус внезапно сменил маршрут и помчался в больницу.
Одному из пассажиров стало плохо - водитель быстро сориентировался и не стал ждать «скорую»:
Он потерял сознание. Рядом оказалась девушка-кондуктор, которая протянула бутылку с водой. В это время водитель остановил автобус. Пассажиров много. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую. А водитель, не теряя ни минуты, развернул автобус и повез нас прямиком в приемный покой ресбольницы, - рассказала потом жена пассажира, состояние которого и вызвало такой переполох.
Когда автобус остановился возле клиники, люди высыпали из машины и на руках донесли больного до приёмного покоя. Там за мужчину взялись врачи и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Конечно, я понимал, что счет идет на минуты и не нужно ждать «скорую». И главное, что пассажиры отнеслись с пониманием. Я развернулся и сказал, что мы быстро довезем человека до больницы, а затем я вернусь на маршрут и всех довезу. Путь до больницы занял всего минут 10, - сообщил неравнодушный водитель.
Поступок мужика не остался без внимания. На какое-то время он стал звездой и героем в местных СМИ. Поговорили и с его начальником:
Очень ответственный водитель, всегда работает по расписанию, без нарушений. Конечно, всех сотрудников мы готовим к внештатным ситуациям, поэтому они знают, что делать, если пассажиру становится плохо. В этом случае просто остановиться и ждать было нельзя.
Теперь водителю полагается премия за спасение человека.
Источник:
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А может просто пьяные или читать не умеют, ХЗ...
Парню респект и уважуха.
и я тебя поддерживаю