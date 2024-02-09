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В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу

В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу

Автор:
09 февраля 2024 14:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Горно-Алтайск   Сибирь   Спасение   автобус   водитель   пассажир   
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Мог бы лишиться работы, но вместо этого получил премию за спасение человека.

Водитель автобуса из Горно-Алтайска трудится на маршруте вместе с супругой. Он за рулём, жена - кондуктор. Они проехали уже тысячи километров по одному и тому же заранее намеченному пути. Но 6 февраля автобус внезапно сменил маршрут и помчался в больницу.

Одному из пассажиров стало плохо - водитель быстро сориентировался и не стал ждать «скорую»:

Он потерял сознание. Рядом оказалась девушка-кондуктор, которая протянула бутылку с водой. В это время водитель остановил автобус. Пассажиров много. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую. А водитель, не теряя ни минуты, развернул автобус и повез нас прямиком в приемный покой ресбольницы, - рассказала потом жена пассажира, состояние которого и вызвало такой переполох.

Когда автобус остановился возле клиники, люди высыпали из машины и на руках донесли больного до приёмного покоя. Там за мужчину взялись врачи и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Конечно, я понимал, что счет идет на минуты и не нужно ждать «скорую». И главное, что пассажиры отнеслись с пониманием. Я развернулся и сказал, что мы быстро довезем человека до больницы, а затем я вернусь на маршрут и всех довезу. Путь до больницы занял всего минут 10, - сообщил неравнодушный водитель.

Поступок мужика не остался без внимания. На какое-то время он стал звездой и героем в местных СМИ. Поговорили и с его начальником:

Очень ответственный водитель, всегда работает по расписанию, без нарушений. Конечно, всех сотрудников мы готовим к внештатным ситуациям, поэтому они знают, что делать, если пассажиру становится плохо. В этом случае просто остановиться и ждать было нельзя.

Теперь водителю полагается премия за спасение человека.


Источник:

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Метки: Горно-Алтайск   Сибирь   Спасение   автобус   водитель   пассажир   
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17  комментариев
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26k
ЦСКА 3 часа назад
Это потому что Иван Зырянов, а не Наримджон Бабаев...Респект тебе Ваня и зачет на Небесах, за жизнь спасенную!
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10k
АСИСЯЙ 5 минут назад
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!!
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1k
Андрей 37 минут назад
Респект и уважуха!!! Настоящий МУЖИК.
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12k
Властелин 41 минуту назад
Ну таки это и есть инструкции. Инструкции всегда сидят в голове у водителя.
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156
Рома Час назад
А с каких это херов , он мог лишиться работы ?!
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156
Рома Властелин 21 минуту назад
Ну , наверное кто-то так всё же считает - не зря же мне какие-то господа "минусов" наставили.
А может просто пьяные или читать не умеют, ХЗ...
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1k
ИНО Час назад
Ну вот есть же и хорошие новости!
Парню респект и уважуха.
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23k
BiZ 2 часа назад
ну так стоя на месте он больше времени бы потерял. так что в любом случае все в выигрыше. с каким еще пониманием отнеслись пассажиры, если они потеряли всего 10 минут, а в ожидании скорой потеряли бы до часа?
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58k
zloykoyot 2 часа назад
Желаю тем двум долбообам, которым пост не понравился, чтобы их в больницу никто не отвозил если вдруг понадобится
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August

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