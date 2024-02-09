В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу

Водитель автобуса из Горно-Алтайска трудится на маршруте вместе с супругой. Он за рулём, жена - кондуктор. Они проехали уже тысячи километров по одному и тому же заранее намеченному пути. Но 6 февраля автобус внезапно сменил маршрут и помчался в больницу.

Одному из пассажиров стало плохо - водитель быстро сориентировался и не стал ждать «скорую»:

Он потерял сознание. Рядом оказалась девушка-кондуктор, которая протянула бутылку с водой. В это время водитель остановил автобус. Пассажиров много. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую. А водитель, не теряя ни минуты, развернул автобус и повез нас прямиком в приемный покой ресбольницы, - рассказала потом жена пассажира, состояние которого и вызвало такой переполох.

Когда автобус остановился возле клиники, люди высыпали из машины и на руках донесли больного до приёмного покоя. Там за мужчину взялись врачи и сейчас его жизни ничего не угрожает.