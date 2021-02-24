В Горно-Алтайске водитель подогнал автобус к горящему ТЦ и спас людей

Власти пообещали наградить шофера. Но сам он героем себя не считает.
Сегодня утром в одном из крупнейших торговых центров Горно-Алтайска "Ткацкий-1" произошел крупный пожар. Возгорание удалось потушить уже через полтора часа и, к счастью, обошлось без жертв. Во многом благодаря водителю маршрутного автобуса, который не смог проехать мимо горящего здания, развернул свой ПАЗик и подъехал вплотную к ТЦ, чтобы люди могли спрыгнуть на крышу его автобуса.
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Сообщается, что площадь возгорания в здании составила 1000 квадратных метров. Большинство посетителей и работников ТЦ эвакуировались самостоятельно, еще 13 человек из полыхающего здания вызволили спасатели. Сколько человек спас водитель Виталий Денисюк, не уточняется, но власти уже решили его наградить за героизм.
"Когда возник пожар в торговом центре, люди, находившиеся в нем, подошли к окнам второго этажа здания. Мимо проезжал автобус ПАЗ с пассажирами. Водитель вовремя сориентировался и, увидев в окнах людей, подогнал автобус к окну. Люди с его помощью просто вышли из окон на крышу автобуса. Пока мы не можем уточнить, сколько людей таким образом выбрались, но обязательно отметим действия водителя наградой", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.
Виталий подогнал автобус к окну второго этажа, где находились оказавшиеся в ловушке люди. Позже ему на помощь пришли другие очевидцы, которые отыскали лестницу и начали самостоятельно эвакуировать людей.
Сам Виктор героем себя не считает и хочет, чтобы наградили не его, а тех парней, что вовремя нашли лестницу.
Причины возгорания пока неизвестны. Прокуратура Горно-Алтайска организовала проверку. И как это обычно бывает, уже после пожара власти решили проверить соблюдение противопожарной безопасности во всех торговых центрах и крупных магазинах Республики Алтай.
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