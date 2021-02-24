FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4096 постов • 729 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Горно-Алтайске водитель подогнал автобус к горящему ТЦ и спас людей

В Горно-Алтайске водитель подогнал автобус к горящему ТЦ и спас людей (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 15:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Горно-Алтайск   автобус   видео   водитель   пожар   спасение   
1226
4
1

Власти пообещали наградить шофера. Но сам он героем себя не считает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Горно-Алтайск   автобус   видео   водитель   пожар   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
903
Леший Полчаса назад
это у него газовые баллоны на крыше??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Андрина 11 минут назад
Что-то часто тц горят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko Андрина 37 секунд назад
Зима, холодно, греются электричеством и писда проводке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin 22 минуты назад
Хочется пожелать здоровья мужику, и чтобы каждый из нас совершил такой поступок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
GRuslan Fara Zolkin 13 минут назад
С первым соглашусь, а вот если каждому из нас предоставить возможность спасти из пожара людей, боюсь сгорит вся Россия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Водителю дадут грамоту и пряник тульский. А такие как юркиссы-уюркисы получают медаль Ордена за заслуги перед Отечеством
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Князь Курбский Час назад
Амана Тулеев наградили помниться за шашлык из детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото) Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289485



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
3
249
"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
1
46
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
1900-летняя статуя, которая уже тогда носила популярную причёску
0
2
1900-летняя статуя, которая уже тогда носила популярную причёску
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
0
38
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#интересное#Украина#армия#новости#приколы#прикольные#красота
#Юмор#Россия#животные#картинки#подборка#автомобили#сатира#ретро#жизнь#23 февраля
#интересно#факты#прикол#природа#в мире#кино#спорт#сарказм#спасение#быт

На что жалуетесь?

Вернуться