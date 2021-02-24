В Горно-Алтайске водитель подогнал автобус к горящему ТЦ и спас людей

Сообщается, что площадь возгорания в здании составила 1000 квадратных метров. Большинство посетителей и работников ТЦ эвакуировались самостоятельно, еще 13 человек из полыхающего здания вызволили спасатели. Сколько человек спас водитель Виталий Денисюк, не уточняется, но власти уже решили его наградить за героизм.



"Когда возник пожар в торговом центре, люди, находившиеся в нем, подошли к окнам второго этажа здания. Мимо проезжал автобус ПАЗ с пассажирами. Водитель вовремя сориентировался и, увидев в окнах людей, подогнал автобус к окну. Люди с его помощью просто вышли из окон на крышу автобуса. Пока мы не можем уточнить, сколько людей таким образом выбрались, но обязательно отметим действия водителя наградой", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.