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Авария дня. Проспал поворот и погиб

Авария дня. Проспал поворот и погиб

Автор:
18 мая 2023 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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В Москве на Варшавском шоссе водитель кроссовера BMW не справился с управлением и врезался в мачту уличного освещения. Водитель погиб на месте, а два его пассажира с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
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Метки: BMW   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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902
ruslan d Полчаса назад
Блин , ну пролетаешь ты поворот , зачем пытаться в него войти ? Не трамвай же ...
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11k
kaboza 41 минуту назад
долбозвон, проскочил поворот да и х с ним...
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11k
kaboza 42 минуты назад
а на последних милисекундах че за движ?
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1k
klklkl 45 минут назад
Очень крепкий столб - не шелохнулся даже от удара, очень странная машина - в хлам, хотя и не китаец. Там подушек штук 10 должно было сработать.
Все очень странно тут...
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9k
SSD 51 минуту назад
Отличная новость. Самоубился - и хорошо. С такой скоростью в повороты заходить - это вопрос времени был + никого не задел.
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5k
Андрей 52 минуты назад
Я всегда думал, что в Москве фонарные столбы специально ставят на шпильки, чтобы люди не калечились. Но тут какой-то очень крепкий столб попался, не пострадал.
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