Авария дня. Проспал поворот и погиб

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В Москве на Варшавском шоссе водитель кроссовера BMW не справился с управлением и врезался в мачту уличного освещения. Водитель погиб на месте, а два его пассажира с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
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