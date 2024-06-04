Лобовое столкновение двух Хюндаев

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В Аскинском районе Башкирии на 36 км автодороги Явгильдино - Щучье Озеро столкнулись Хюндай Крета, под управлением 58-летнего местного жителя, и Хюндай Акцент. 34-летний водитель седана скончался до приезда скорой помощи. Второй водитель госпитализирован.
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