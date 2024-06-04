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Лобовое столкновение двух Хюндаев

Лобовое столкновение двух Хюндаев

Автор:
04 июня 2024 07:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   смертельное ДТП   
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В Аскинском районе Башкирии на 36 км автодороги Явгильдино - Щучье Озеро столкнулись Хюндай Крета, под управлением 58-летнего местного жителя, и Хюндай Акцент. 34-летний водитель седана скончался до приезда скорой помощи. Второй водитель госпитализирован.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   смертельное ДТП   
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