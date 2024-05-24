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Празднование совершеннолетия закончилось трагедией

Празднование совершеннолетия закончилось трагедией

Автор:
24 мая 2024 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло 23 мая на улице Привольной на юго-востоке Москвы. В день происшествия семья отмечала 18-летие старшего сына. Во время праздника 41-летний отец с сыновьями поехал кататься на каршеринговом автомобиле Тойота. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в Тойоте: водитель и два его сына 16 и 18 лет.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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4k
Наблюдатель 2 часа назад
Ё... ный сука ишак... всех угробил
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16k
Александр 7 минут назад
Ещё и без фар ехал. .. Ну прям нет слов, только соболезнования матери и родственникам...
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5k
Delovaya Kolbasa 7 минут назад
Ставлю на черное!
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13k
butata 8 минут назад
Ну выпилился. Хорошо, что другие живы остались.
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2k
raael13 16 минут назад
Не дай Бог пережить никому то, что чувствует сейчас их мать...
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18k
Мистер Фикс 16 минут назад
За добавкой гнали?
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7k
Mixalych 45 минут назад
Самовыпилилась семейка дебилойдов и хорошо. Людей на Киа жалко
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14k
hunter 54 минуты назад
надо меньше пить!
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19k
babuby 58 минут назад
Подозреваю что не папа был за рулём, но тогда он ещё больший дебил!
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13k
Том Сойер Час назад
Пьяный папа, не пристёгнутые сыновья - мама потеряла трёх самых близких ей людей.....
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1k
Антон Час назад
Писец, сам своих же убил, тупорылы олень!
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4k
kuchipachi 2 часа назад
это что за модель тойоты?
а по фото кии и не скажешь, что там должны быть в реанимации люди.
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277
Евгений kuchipachi 13 минут назад
Toyota WiLL Cypha. Довольно старенькая машина, к тому же пруль, непонятно как она в каршеринге оказалась.
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Водятел. С внутренней стороны заходить в поворот на скорости...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1514 постов (1537 в горячем)

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