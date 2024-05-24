Празднование совершеннолетия закончилось трагедией

ДТП произошло 23 мая на улице Привольной на юго-востоке Москвы. В день происшествия семья отмечала 18-летие старшего сына. Во время праздника 41-летний отец с сыновьями поехал кататься на каршеринговом автомобиле Тойота. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в Тойоте: водитель и два его сына 16 и 18 лет.

0 По словам очевидцев, Тойота перед входом в поворот двигалась со скоростью около 120 км/ч. Камера видеонаблюдения запечатлела момент ДТП.



В Киа тяжёлые травмы получили водитель и пассажир. Пострадавшие находятся в реанимации. Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло 23 мая на улице Привольной на юго-востоке Москвы. В день происшествия семья отмечала 18-летие старшего сына. Во время праздника 41-летний отец с сыновьями поехал кататься на каршеринговом автомобиле Тойота. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Киа. В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в Тойоте: водитель и два его сына 16 и 18 лет. 2024-05-24T11:37:27+03:00 Пропустить

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