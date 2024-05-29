27 мая в Нижнекамске 53-летний водитель автомобиля Ауди выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 8-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.

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27 мая в Нижнекамске 53-летний водитель автомобиля Ауди выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 8-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. 2024-05-29T12:38:04+03:00 Пропустить

27 мая в Нижнекамске 53-летний водитель автомобиля Ауди выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 8-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. 2024-05-29T12:38:04+03:00 Пропустить

27 мая в Нижнекамске 53-летний водитель автомобиля Ауди выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 8-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. 2024-05-29T12:38:04+03:00 Пропустить

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