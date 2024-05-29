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Зачем он так сделал?

Зачем он так сделал?

Автор:
29 мая 2024 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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27 мая в Нижнекамске 53-летний водитель автомобиля Ауди выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 8-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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1k
Mibud 2 часа назад
70-й год рождения. Права получил в "святые" 90-е. Видимо там мозг и остался: " Я еду!!!! Расступисссссь!!!!!"
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99
Алекс Mibud Час назад
я получил права в 1997, честно без взяток, два года откатав в автошколе, за 25+ лет не был виновником ни одного ДТП, так что не нужно оскорблять все поколение.
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21k
Александр 21 минуту назад
А тет не прокатит что грузовик летел и тоже виноват?
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Не могу понять спешки на дороге. Да и вообще спешить глупо, будь то автомобиль или свои ноги.
А тут рискнуть своей жизнью и жизнью пассажиров ради пары сэкономленных секунд? Глупость ценою в жизнь.
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8k
pinbalist 2 часа назад
Не зачем, а почему. Потому что торопыга и долбо*б.
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66
uid-tfwhppoz pinbalist 46 минут назад
был бы торопыга, посмотрел бы внимательно, и с газком - проскочил бы однозначно.
а тут - может задумался. а может кто-то бикнул сзади, и он решил что пора ехать.
там видно, что уже когда выехал, увидел грузовик, пытался отвернуть... если бы он проскакивал осознанно, он бы сначала посмотрел есть ли грузовик...

просто затупил чувак.
тут только пожелать, чтобы с тобой такого не случилось.
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62k
dima423 2 часа назад
Вот же дебил... еще и с ребенком
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1532 поста (1552 в горячем)

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