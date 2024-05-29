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27 мая в Нижнекамске 53-летний водитель автомобиля Ауди выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 8-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.
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А тут рискнуть своей жизнью и жизнью пассажиров ради пары сэкономленных секунд? Глупость ценою в жизнь.
а тут - может задумался. а может кто-то бикнул сзади, и он решил что пора ехать.
там видно, что уже когда выехал, увидел грузовик, пытался отвернуть... если бы он проскакивал осознанно, он бы сначала посмотрел есть ли грузовик...
просто затупил чувак.
тут только пожелать, чтобы с тобой такого не случилось.