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Финал погони - гонщик погиб, друзья покалечены

Финал погони - гонщик погиб, друзья покалечены

Автор:
15 мая 2024 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   ПДД   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   смертельное ДТП   
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Сотрудники ДПС пытались остановить ВАЗ-2110, который двигался в сторону Ижевска с превышением скорости. За рулем был 17-летний парень. После продолжительной погони автомобиль выскочил на перекрёсток на красный свет и столкнулся с автомобилем Фольксваген Гольф. Виновник ДТП погиб, травмированы трое его пассажиров: 15-летняя девушка и два молодых человека 18 и 17 лет. Также пострадал 33-летний водитель Гольфа.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   ПДД   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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2k
Провокатор Час назад
А как весело было уходить от погони...
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8k
Станислав 5 минут назад
минус примерно 70кг биомусора
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2k
Никита Сергеевич 17 минут назад
Скатертью дорога, еб.л.а.н малолетний.
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34k
Slonyash 43 минуты назад
Жалко ни в чем неповинного водителя Гольфа... Скорейшего ему выздоровления и получения всех компенсаций!
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4k
Dmitry_61rus 47 минут назад
У меня дружбан получил водительское, взял у отца копейку, конец девяностых был. Поехал с девками кататься. Так же улепётывал от ГАИшников. Те стрельбу открыли, машину в ухнарь разбил, от ментов [мат] еще отхватил. Начали его проверять, трезвый, ВУ есть. Не было доверенности на управление ТС (тогда нотариальная нужна была). ГАИшник сказал, ты дебил? Штраф за это копеечный, а так статей наловил на ровном месте, еще и машину раздолбал. Хорошо по колесам всё таки попали гайцы, а не в водятла.
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15k
Объект реальности Час назад
А могли бы сразу на поражение стрелять и гольф бы цел остался.
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13k
Б.Касторский Час назад
Столько глупых людей. Ну куда ты уйдёшь на трассе? Смысл во всей погоне, кроме как разозлить сотрудников?
Понял бы "погоню" во дворы или где можно скрыться, а тут? Шансов ноль. Итог закономерен.
Жаль лишь водителя гольфа.
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60k
alertol Час назад
Обычное дело, один сосед купил дорогущий мерс (стал зарабатывать неплохо, за что кстати потом присел на 8 лет) разогнался до 240+ и улетел с дороги, итог, ему врачи череп по кускам собирали, в итоге всёж собрали, мозг не пострадал, ибо не было его, а один пассажир инвалид, и один труп, одному относительно повезло, в больничке только пол года провёл...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1479 постов (1497 в горячем)

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