Финал погони - гонщик погиб, друзья покалечены

1740
3
1
Сотрудники ДПС пытались остановить ВАЗ-2110, который двигался в сторону Ижевска с превышением скорости. За рулем был 17-летний парень. После продолжительной погони автомобиль выскочил на перекрёсток на красный свет и столкнулся с автомобилем Фольксваген Гольф. Виновник ДТП погиб, травмированы трое его пассажиров: 15-летняя девушка и два молодых человека 18 и 17 лет. Также пострадал 33-летний водитель Гольфа.
ДТП после 0:55
Ссылки по теме:
- Больше похоже на спланированное самоубийство
- Затолкал легковушку под танк
- Давненько не было МКАДа, надо это исправлять
- Отвалившееся колесо сбило пешеходов
- Не заметила натянутый трос и получила черепно-мозговую травму
Метки: Видео ДПС ДТП ПДД Погоня аварии авто авто аварии автомир автомобили машина полиция смертельное ДТП
Новости партнёров
реклама
А вот обязательная штрафплощадка, которая корячилась за езду без документов, стоила по тем деньгам очень не хило
Понял бы "погоню" во дворы или где можно скрыться, а тут? Шансов ноль. Итог закономерен.
Жаль лишь водителя гольфа.
Это личный выбор. А выбор всегда влечет последствия.
Единственный, кто был лишен такого выбора - водитель гольфа.
Глупые дети думали, что просто веселятся. Итог все равно страшный. Жизнь не вернуть. Надеюсь у выживших со здоровьем все нормализуется.
При всем негативе к соучастникам гонки, здоровья все равно желаю.