Финал погони - гонщик погиб, друзья покалечены

Сотрудники ДПС пытались остановить ВАЗ-2110, который двигался в сторону Ижевска с превышением скорости. За рулем был 17-летний парень. После продолжительной погони автомобиль выскочил на перекрёсток на красный свет и столкнулся с автомобилем Фольксваген Гольф. Виновник ДТП погиб, травмированы трое его пассажиров: 15-летняя девушка и два молодых человека 18 и 17 лет. Также пострадал 33-летний водитель Гольфа.

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ДТП после 0:55 Сотрудники ДПС пытались остановить ВАЗ-2110, который двигался в сторону Ижевска с превышением скорости. За рулем был 17-летний парень. После продолжительной погони автомобиль выскочил на перекрёсток на красный свет и столкнулся с автомобилем Фольксваген Гольф. Виновник ДТП погиб, травмированы трое его пассажиров: 15-летняя девушка и два молодых человека 18 и 17 лет. Также пострадал 33-летний водитель Гольфа. 2024-05-15T11:58:37+03:00 Пропустить

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