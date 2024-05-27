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"Залипательное" видео с мойкой Acura NSX, которая за 22 года стоянки вся покрылась плесенью

"Залипательное" видео с мойкой Acura NSX, которая за 22 года стоянки вся покрылась плесенью

Автор:
27 мая 2024 15:52
Сообщество : Автомир
Метки: Acura   Acura NSX   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автомойка   детейлинг   машина   плесень   
621
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Acura NSX, который был найден в гараже после 22 лет простоя. Когда владелец решил вернуть эту легенду на дороги, первым делом было необходимо провести его тщательную мойку.

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Метки: Acura   Acura NSX   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автомойка   детейлинг   машина   плесень   
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2  комментария
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60k
zloykoyot 8 минут назад
Помимо всего прочего, это машина Винстона Вульфа, человека, решающего проблемы.
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632
А П 5 минут назад
Как, вообще, можно забыть машину в гараже? Да еще и такую.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1313 постов (1306 в горячем)

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