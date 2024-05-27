"Залипательное" видео с мойкой Acura NSX, которая за 22 года стоянки вся покрылась плесенью

Acura NSX - это легендарный спортивный автомобиль, который был выпущен более 30 лет назад и с тех пор завоевал сердца многих автолюбителей. Он был разработан как конкурент для итальянских суперкаров и сразу же стал объектом страсти для многих автофанатов. Однако, как и любой автомобиль, со временем красота NSX может покрыться пылью и грязью, особенно если он пролежал без движения долгое время.



Когда владелец решил вернуть эту легенду на дороги, первым делом было необходимо провести его тщательную мойку. За эти годы машина покрылась слоем пыли, грязи и даже плесени, что создало довольно жалкое зрелище для такого прекрасного автомобиля.