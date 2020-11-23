Воплотил в жизнь мечту детства: заядлый коллекционер Acura повторил рекламу 90-х

Тайсон Хьюги из Скоттсдейла, штат Аризона, большой поклонник автомобилей марки Acura. Ему удалось воплотить в жизнь мечту детства, собрав все модели марки из 90-х годов.
Демонстрируя американцам максимальное видовое разнообразие японской люксовой марки, в 1997 году фирменный журнал Acura Driver Magazine опубликовал на развороте производственную гамму во всей красе и мощи: два седана, три купе и внедорожник. Чуть позже компания сняла рекламный телесюжет с тем же составом участников, доступных как модели 1998 года.
Увиденное настолько впечатлило Тайсона Хьюги, что подросток поставил целью собрать все эти машины, как ему представится такая возможность. На реализацию школьной мечты ушло 22 года и всего 40 тысяч долларов, тогда как 22 года назад удовольствие заиметь подобный набор обошлось бы раз в шесть дороже. Скромность суммы объясняется тем, что многие из имеющихся в его небольшой коллекции «акур» имеют значительный пробег, составляющий в сумме 1.6 миллиона километров.
Увиденное настолько впечатлило Тайсона Хьюги, что подросток поставил целью собрать все эти машины, как ему представится такая возможность. На реализацию школьной мечты ушло 22 года и всего 40 тысяч долларов, тогда как 22 года назад удовольствие заиметь подобный набор обошлось бы раз в шесть дороже. Скромность суммы объясняется тем, что многие из имеющихся в его небольшой коллекции «акур» имеют значительный пробег, составляющий в сумме 1.6 миллиона километров.
Объективности ради следует указать, что продемонстрированные Хьюги в авторском рекламном ролике машины были произведены в разное время. Среднемоторному суперкару NSX исполнилось 28 лет, внедорожник SLX (он же Isuzu Trooper) и седан TL были произведены в 1996 году, купе CL и Integra GSR — в 1999-м, а самый молодой в собрании седан RL относится к 2000 году. Но в любом случае настойчивость автолюбителя и многолетняя верность любимой марке вызывает лишь всяческое уважение. Для большинства мечта детства остаётся эфемерным понятием.
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