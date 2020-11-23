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Воплотил в жизнь мечту детства: заядлый коллекционер Acura повторил рекламу 90-х

Воплотил в жизнь мечту детства: заядлый коллекционер Acura повторил рекламу 90-х (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: acura   авто   автомир   автомобили   видео   коллекция автомобилей   янгтаймер   
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Тайсон Хьюги из Скоттсдейла, штат Аризона, большой поклонник автомобилей марки Acura. Ему удалось воплотить в жизнь мечту детства, собрав все модели марки из 90-х годов.

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Метки: acura   авто   автомир   автомобили   видео   коллекция автомобилей   янгтаймер   
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2  комментария
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
паровозик который смог ))))
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10k
Павел 10 минут назад
Красавчик
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