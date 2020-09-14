Acura NSX Camper — Спорткар для путешествий на природу

Среднемоторный суперкар Honda / Acura NSX первого поколения вошел в историю как один из самых выдающихся японских автомобилей всех времен, способный подарить искушенному водителю массу удовольствия. В доводке прототипа принимал участие сам Айртон Сенна — трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1.
Казалось бы, NSX создавали для гоночных трасс и скоростных шоссе, но некоторые владельцы рассуждают по другому… Некий гражданин Крис Кат из Коннектикута оснастил красивейший NSX красного цвета… палаткой на крыше!
История Криса довольно интересна. Большую часть своей сознательной жизни он провел в море — 17 лет занимаясь рыбной ловлей. Занятие оказалось весьма прибыльным, но заставляло месяцами находиться вдали от семьи, друзей и, конечно, автомобилей! А автомобилями он интересовался с самого детства. Отец приучал сына самостоятельно ремонтировать автомобили, поскольку это позволяет экономит деньги на что-то более интересное. Например, на детали для тюнинга.
Любовь к NSX родилась в детстве. Когда Крису было девять лет, его повели к зубному врачу, который владел серебристой NSX. Потрясенный дизайном Крис, стал, наверное, единственным ребенком, с удовольствием посещающим стоматолога :) Позже, став владельцем Nissan 240SX 1990 года, молодой рыбак не оставлял мечту стать владельцем NSX и в итоге купил Acura 1996 года выпуска — это была самая дешевая Targa, которую он смог найти в США. Ну а навыки, привитые в детстве, позволили привести автомобиль в порядок и модифицировать по собственному вкусу: поставить пневмо подвеску и палатку на крышу, чтобы путешествовать по стране, ведь Крис стал высоко ценить каждый день, проведенный на суше!
Причем крепление под палатку спроектировано таким образом, чтобы не повреждать алюминиевый кузов NSX. Используются вакуумные присоски и стойки, опирающиеся на землю. Два человека и собака без проблем ночуют в палатке на крыше коллекционного спорткара. А еще Крис собирает прицеп на базе разбитого NSX…
К слову, это не единичный подобный случай. Предприниматель из Портленда Брок Кин установил палатку на крышу Porsche 911 и круглый год колесит по Америке:
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