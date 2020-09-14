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Acura NSX Camper — Спорткар для путешествий на природу

Acura NSX Camper — Спорткар для путешествий на природу (7 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 08:26
Сообщество : Автомир
Метки: acura   acura nsx   honda   honda nsx   авто   автомобили   кемпер   палатка   
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Среднемоторный суперкар Honda / Acura NSX первого поколения вошел в историю как один из самых выдающихся японских автомобилей всех времен, способный подарить искушенному водителю массу удовольствия. В доводке прототипа принимал участие сам Айртон Сенна — трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1.

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Метки: acura   acura nsx   honda   honda nsx   авто   автомобили   кемпер   палатка   
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2  комментария
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860
Шурман Час назад
На да круто не спорю . Но допустим что бы мой табор вывезти на природу мне даже х5 мало , вчера ездили на море выгнал другую машину и тоже все время мало , 5 человек а хлама с собой берут хрен знает сколько .
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3k
Rubiroid_47 Час назад
П-Путешествие.
П-Путешествие.
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