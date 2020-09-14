Acura NSX Camper — Спорткар для путешествий на природу

Любовь к NSX родилась в детстве. Когда Крису было девять лет, его повели к зубному врачу, который владел серебристой NSX. Потрясенный дизайном Крис, стал, наверное, единственным ребенком, с удовольствием посещающим стоматолога :) Позже, став владельцем Nissan 240SX 1990 года, молодой рыбак не оставлял мечту стать владельцем NSX и в итоге купил Acura 1996 года выпуска — это была самая дешевая Targa, которую он смог найти в США. Ну а навыки, привитые в детстве, позволили привести автомобиль в порядок и модифицировать по собственному вкусу: поставить пневмо подвеску и палатку на крышу, чтобы путешествовать по стране, ведь Крис стал высоко ценить каждый день, проведенный на суше!