Удивительного Acura NSX с палаткой теперь имеет подходящий трейлер

В общем, багажа теперь можно брать вдоволь. Катается Крис в свое удовольствие по заповедникам США, дышит чистым воздухом, а также часто посещает выставки и мероприятия, где всегда собирает массу неравнодушных граждан и не все они к такому творчеству относятся хорошо...