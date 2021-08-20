Удивительного Acura NSX с палаткой теперь имеет подходящий трейлер

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В прошлом году человек по имени Крис Кат попал в заголовки газет, когда прикрепил палатку к своей модифицированной Acura NSX. Теперь любитель путешествий вышел на новый уровень, разрезав утилизированный NSX пополам и использовав его в качестве трейлера.
Мы уже читали про американца Криса Ката, приспособившего свой великолепный суперкар Acura NSX к отдыху на природе, путем установки пневмо подвески для преодоления бездорожья (ну такого, скромного) и... палатки на крышу. Фанаты NSX такого вольного обращения с легендой, в доводке которой принимал участие сам Айртон Сенна - трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1, не оценили, но Крис не из тех кто молится на автомобили, а ездит на них. И это по своему здорово - японцы задумали NSX не для того, чтобы они кочевали от владельца к владельцу на автовозах и продавались на аукционах в состоянии "без пробега" за безумные деньги. Теперь Крис пошел еще дальше - он собрал прицеп-трейлер, конечно, на базе NSX!
Решив проблему проходимости, Крис озаботился вместимостью NSX, ведь одно дело доехать до места пикника в лесу, но там нужно еще что-то есть... Был куплен NSX, побывавший в паре аварий, поэтому его без сожаления порезали болгаркой. Палатку перенесли на крышу прицепа, внутри которого теперь путешествует еще один артефакт из Японии - складной скутер Honda Motocompo (более подробно о том, как Honda бросила вызов проблемам больших городов, предложив компактный хетчбэк Honda City в комплекте со скутером, можно ознакомиться ЗДЕСЬ).
В общем, багажа теперь можно брать вдоволь. Катается Крис в свое удовольствие по заповедникам США, дышит чистым воздухом, а также часто посещает выставки и мероприятия, где всегда собирает массу неравнодушных граждан и не все они к такому творчеству относятся хорошо...
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