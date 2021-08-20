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Удивительного Acura NSX с палаткой теперь имеет подходящий трейлер

Удивительного Acura NSX с палаткой теперь имеет подходящий трейлер (17 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 11:11
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   Honda   acura   acura nsx   honda nsx   автомобили   кемпер   прицеп   
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В прошлом году человек по имени Крис Кат попал в заголовки газет, когда прикрепил палатку к своей модифицированной Acura NSX. Теперь любитель путешествий вышел на новый уровень, разрезав утилизированный NSX пополам и использовав его в качестве трейлера.

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Метки: #авто   Honda   acura   acura nsx   honda nsx   автомобили   кемпер   прицеп   
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6  комментариев
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Прикольно, но сама машина - трековая вообще-то. Там клиренс - одно название. Лежачего полицейского не проедешь без слез. КАК на ней можно путешествовать???
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Ego sum qui sum Полчаса назад
немного о заголовке

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7k
Тудаблин 2 часа назад
с таким дорожным просветом ему только на природу, ага
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