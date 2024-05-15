Грузовик с открытым бортом чуть не травмировал несколько человек

Двое участников дорожного движения заметили открывшийся борт и пригнули головы, что привело к столкновению с ограждением. Затем грузовик чуть не задел других мотоциклистов, которым тоже повезло и они избежали столкновения с бортом. Судя по кадрам видеозаписи, никто в результате невнимательности водителя самосвала не пострадал.