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Грузовик с открытым бортом чуть не травмировал несколько человек

Грузовик с открытым бортом чуть не травмировал несколько человек

Автор:
15 мая 2024 07:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   борт   в мире   грузовик   люди   повезло   
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Водитель грузовика устроил неприятный сюрприз другим участникам дорожного движения. Он не заметил открывшийся у своего транспортного средства задний борт и чуть не травмировал несколько человек.

Двое участников дорожного движения заметили открывшийся борт и пригнули головы, что привело к столкновению с ограждением. Затем грузовик чуть не задел других мотоциклистов, которым тоже повезло и они избежали столкновения с бортом. Судя по кадрам видеозаписи, никто в результате невнимательности водителя самосвала не пострадал.

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Метки: Видео   борт   в мире   грузовик   люди   повезло   
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1  комментарий
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Vалѣнтиныч 19 минут назад
Жесть!

С такой конструкцией заднего борта можно рассматривать данное транспортное средство как оружие массового поражения.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3611 в горячем)

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