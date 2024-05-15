Грузовик с открытым бортом чуть не травмировал несколько человек

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Водитель грузовика устроил неприятный сюрприз другим участникам дорожного движения. Он не заметил открывшийся у своего транспортного средства задний борт и чуть не травмировал несколько человек.
Двое участников дорожного движения заметили открывшийся борт и пригнули головы, что привело к столкновению с ограждением. Затем грузовик чуть не задел других мотоциклистов, которым тоже повезло и они избежали столкновения с бортом. Судя по кадрам видеозаписи, никто в результате невнимательности водителя самосвала не пострадал.
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С такой конструкцией заднего борта можно рассматривать данное транспортное средство как оружие массового поражения.