В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета

Внутри были обнаружены одежда незаконной постоялицы, ящик с запасами еды, небольшой стол, принтер и комнатные растения. Американка даже не поленилась настелить напольное покрытие.

Хотя обитательница закутка незаконно заняла пространство магазина, ей не было предъявлено обвинений, тем более что она сразу согласилась покинуть свое жилище. В полиции ей предоставили варианты социальной помощи для лиц, не имеющих жилья, но женщина от них отказалась.

Сообщается, что за вывеской она прожила около года. Местные жители даже дали ей прозвище Ниндзя На Крыше, так как ее нередко видели в гипермаркете, но она всегда внезапно исчезала. Никто и представить не мог, что она в этот момент просто возвращалась в свой закуток за вывеской.