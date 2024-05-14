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В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета

В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета

Автор:
14 мая 2024 11:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   Жизнь   в мире   жила за вывеской гипермаркета   история   люди   новости   фото   
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Американка целый год жила за вывеской гипермаркета, оборудовав себе жилье в закутке под крышей.

Нелегальное "гнездышко" было обнаружено в одном из гипермаркетов Family Fare в Мичигане. Вывеска магазина располагается на пикообразном козырьке, внутри которого имеется небольшое полое пространство. Им и воспользовалась 34-летняя женщина.

Обнаружили тайную жилицу подрядчики, которые выполняли работы на крыше. Они заметили удлинитель, ведущий к вывеске, за которой она жила, и решили проверить, куда он ведет.

Внутри были обнаружены одежда незаконной постоялицы, ящик с запасами еды, небольшой стол, принтер и комнатные растения. Американка даже не поленилась настелить напольное покрытие.

Хотя обитательница закутка незаконно заняла пространство магазина, ей не было предъявлено обвинений, тем более что она сразу согласилась покинуть свое жилище. В полиции ей предоставили варианты социальной помощи для лиц, не имеющих жилья, но женщина от них отказалась.

Сообщается, что за вывеской она прожила около года. Местные жители даже дали ей прозвище Ниндзя На Крыше, так как ее нередко видели в гипермаркете, но она всегда внезапно исчезала. Никто и представить не мог, что она в этот момент просто возвращалась в свой закуток за вывеской.

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Метки: Видео   Жизнь   в мире   жила за вывеской гипермаркета   история   люди   новости   фото   
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7  комментариев
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148k
parallax Час назад
Ну и жила бы дальше, кому она мешала?
Порядок поддерживала, пьяных оргий не устраивала, крыс и тараканов не разводила.
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30k
Serg2001 41 минуту назад
И такое вот в "сияющем граде на холме"? Да ладно!
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4154 поста (3964 в горячем)
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