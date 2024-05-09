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Парикмахеры выскочили на улицу, чтобы поймать бежавшую по дороге девочку

Парикмахеры выскочили на улицу, чтобы поймать бежавшую по дороге девочку

Автор:
09 мая 2024 09:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Спасение   девочка   дети   люди   парикмахер   повезло   
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Камера наблюдения, установленная в парикмахерской в США, запечатлела двоих сотрудников, выбежавших из здания. Выяснилось, что мужчины решили поймать незнакомую им маленькую девочку, которая в любой момент могла попасть под машину.

Клиенты, явившиеся в салон «Look Sharp» (Восточный Хартфорд, Коннектикут, США), в какой-то момент пришли в замешательство.

Странным показалось поведение двух парикмахеров, Освальдо Луго и Рафаэля Сантаны, которые неожиданно побросали свои дела и кинулись на улицу. Но оказалось, что неравнодушные мужчины заметили девочку примерно 3-4 лет, которая без присмотра бежала по дороге, направляясь к перекрёстку с интенсивным движением. Именно за ней и бросились вдогонку Освальдо и Рафаэль, успев подхватить ребёнка в последний момент.

Позже они передали девочку матери, от которой непослушная малышка удрала.

Освальдо и Рафаэля многие называют героями, но скромники утверждают, что это не совсем справедливо. Просто они привыкли поступать правильно.

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Метки: Видео   США   Спасение   девочка   дети   люди   парикмахер   повезло   
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GROMOZEKA 52 минуты назад
Молодцы!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3255 постов (3192 в горячем)

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