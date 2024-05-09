Парикмахеры выскочили на улицу, чтобы поймать бежавшую по дороге девочку

Клиенты, явившиеся в салон «Look Sharp» (Восточный Хартфорд, Коннектикут, США), в какой-то момент пришли в замешательство.

Странным показалось поведение двух парикмахеров, Освальдо Луго и Рафаэля Сантаны, которые неожиданно побросали свои дела и кинулись на улицу. Но оказалось, что неравнодушные мужчины заметили девочку примерно 3-4 лет, которая без присмотра бежала по дороге, направляясь к перекрёстку с интенсивным движением. Именно за ней и бросились вдогонку Освальдо и Рафаэль, успев подхватить ребёнка в последний момент.