Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено

Жители Тируваннамалаи повсюду следуют за безумной женщиной, которая даже не понимает, где находится. И трактуют её слова, поступки, а если она не допивает кофе, то хватают, кто быстрее, чтобы допить за не стакан и просветиться.
Что там вообще происходит? Традиционная Индия там происходит.
Вы смотрели фильм «Пи Кей»? Это индийский фильм про то, как пришелец случайно попал на Землю в Индию и ему сказали, что если верить и просить бога, тот отправит его обратно домой. Тот обрадовался, но только… в Индии больше шести тысяч богов.
Бедняга долго просил у всех, а потом начал разоблачать странные, абсурдные верования индусов. Один из ярких моментов фильма, когда он сложил кучу камней перед Университетом, и студенты тут же решили, что это местная святыня, которой надо политься и подносить дары, чтобы хорошо сдать экзамен.
Очень иронично, что индусы сами подмечают свои национальные странности. Но поделать ничего не могут, стоит где-то появиться блаженному или трехрукой девочке, то они сразу становятся «носителями божественной истины».
Топи Амма зовется «Мать-щляпа» (как Безумный шляпник из «Алисы в Стране Чудес»), и в штате Тамилнад считается просветленной, достигшей совершенства. Не смотря на очевидный психиатрический диагноз, но больниц для людей тут не хватает, не говоря уже о лечебницах для душевнобольных.
Потому, покуда она не приносит никому вреда, ее никто лечить не будет.
Известной на весь мир Топи Амма стала после целой серии роликов, как она бесцельно бродит по улице, а ее преследуют фанатичные поклонники.
Стоит ей бросить недоеденный кусок или полупустой стакан, кто-то из ментально здоровых поклонников хватает это с земли и доедает за ней!
После третьего такого ролика начинаешь сомневаться, безумная тут она или все остальные!
- Мы хотим следовать за Топпи Аммой, чтобы постичь ее глубину учения и мудрость. Одно ее присутствие меняет нас, - объяснил ее последователь на таких роликах.
Поскольку женщина глубоко больна, она игнорирует своих фанатиков и не может складывать слова в осмысленные предложения. Что только увеличивает количество трактовок для каждого ее звука и действия.
Нет надежды на себя
Такая вот пародия на «Фореста Гампа», только в реальности, потому что на нее очень хорошо легла индийская ментальность. Мало в какой стране принято так сильно уповать на то, что боги могут поправить твою судьбу, а если узнать тайное знание, то твое мироощущение изменится.
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В Индии очень мало полагаются сами на себя, прося о любом событии в своей жизни святого, камни, старые деревья, нечаянно украшенный столб, который могут признать за святыню. Я писала, что в Индии даже есть Святой мотоцикл, у которого свой храм при дороге.
Интересно, как развивается общество с такой ментальностью. Мне кажется, она помогает жить в тяжелых условиях, но совсем не помогает из них вырваться и улучшить страну.
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Поскольку все люди с отклонениями-там становятся святыми и просвещенными.
Дикая страна
Фашизм там держится на глубокой религиозности, что нельзя менять мир вокруг себя, а нужно лишь принимать что есть.
Это очень удобная система для элиток, быдло держит в ошейниках само себя, через религию, что если родился нищим, то так тебе и надо.
Отсюда растёт все подобное уродство.