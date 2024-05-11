Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено

Топи Амма зовется «Мать-щляпа» (как Безумный шляпник из «Алисы в Стране Чудес»), и в штате Тамилнад считается просветленной, достигшей совершенства. Не смотря на очевидный психиатрический диагноз, но больниц для людей тут не хватает, не говоря уже о лечебницах для душевнобольных.

Потому, покуда она не приносит никому вреда, ее никто лечить не будет.