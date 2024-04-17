Не пристегнулись и разлетелись кто куда

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В Индии на шоссе Вирудхунагар Мадурай водитель кроссовера отвлёкся от дороги, столкнулся с мопедом, налетел на отбойник и несколько раз перевернулся. В результате ДТП в кроссовере погибла семья из четырёх человек, включая 8-летнего ребёнка, а так же водитель мопеда.
Впечатлительным лучше не смотреть
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