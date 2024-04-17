FISHKINET
Сообщество Аварии 7910 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Не пристегнулись и разлетелись кто куда

Не пристегнулись и разлетелись кто куда

Автор:
17 апреля 2024 10:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
1087
1
1
В Индии на шоссе Вирудхунагар Мадурай водитель кроссовера отвлёкся от дороги, столкнулся с мопедом, налетел на отбойник и несколько раз перевернулся. В результате ДТП в кроссовере погибла семья из четырёх человек, включая 8-летнего ребёнка, а так же водитель мопеда.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kuchipachi Полчаса назад
Так те, кто не пристегиваются и рассчитывают на вылет из авто. Они должны довольны результатом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 10 минут назад
Ну и чем его мотоциклист не удовлетворил? Да и второй под накрытие попал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1370 постов (1389 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
Набирающие популярность в сообществах
Мортал Комбат: Веселые и ностальгические картинки
Мортал Комбат: Веселые и ностальгические картинки
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Когда жизнь подкидывает тебе огурцы по акции не забудь взять с собой гайку – вдруг пригодится

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#история#забавно#авто аварии#Автовсячина#знаменитости#сарказм#дети
#животные#Юмор#в мире#интересное#аварии#кино#Россия#Китай#США#криминал
#машина#автомобили#Прикол#люди#ДТП#факты#фильм#позитив#Спасение#мигранты
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Водитель сбил детей на пешеходном переходе Водитель сбил детей на пешеходном переходе Второй попытки у него уже не будет Второй попытки у него уже не будет Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного... Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться