Не пристегнулись и разлетелись кто куда

В Индии на шоссе Вирудхунагар Мадурай водитель кроссовера отвлёкся от дороги, столкнулся с мопедом, налетел на отбойник и несколько раз перевернулся. В результате ДТП в кроссовере погибла семья из четырёх человек, включая 8-летнего ребёнка, а так же водитель мопеда.

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