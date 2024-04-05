Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч

Водителя быстро опознали, а вот установить личность его спутницы удалось только после того, как из соседней Швейцарии пришло сообщение об исчезновении 21-летней девушки. Краевская постоянно проживала в этой стране, но в воскресенье перестала выходить на связь с друзьями, которым рассказала о запланированной поездке в Италию.



Результаты анализа ДНК до сих пор не обнародованы, но свидетели видели как пара садилась в спорткар.



Авария произошла через несколько часов после выступления Dj Style Q в швейцарском клубе. У него остались жена и двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово.