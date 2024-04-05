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Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч

Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч

Автор:
05 апреля 2024 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожар   смертельное ДТП   
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Сербский диджей Style Q и украинская модель Анна Краевская погибли в аварии в итальянском Пьемонте. ДТП произошло 31 марта в окрестностях города Верчелли, что к западу от Милана. На автостраде Ferrari GTC4Kusso под управлением 40-летнего Хюсни Кестая (того самого Dj Style Q) разогналась до 200 километров в час и врезалась в отбойник. Машину разорвало на части, она загорелась.
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Метки: Ferrari   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожар   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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Херанука Паибалу 45 минут назад
Смолоду отучил дочерей садиться в чужие машины
.
Жду внуков
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144k
parallax 3 минуты назад
Интересно, в каком месте она была модель?
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1k
Кактус 4 минуты назад
А потому что не*уй понтить на тачке перед молодухой!
Да и вообще: в клубе отыграл, девочку в авто и покатил, а дома жена и дети. Впрочем, ничего нового!
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8k
Marlboro 5 минут назад
Я правильно понял, что 40 летний диджей после клуба поехал развлекаться дальше с 21 летней моделью, в то время как у него в Косово жена и 2 детей?
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АнтонПолднев 44 минуты назад
Таких "моделей" у нас на рынке мешок и кучка.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1324 поста (1342 в горячем)

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