Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч

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Сербский диджей Style Q и украинская модель Анна Краевская погибли в аварии в итальянском Пьемонте. ДТП произошло 31 марта в окрестностях города Верчелли, что к западу от Милана. На автостраде Ferrari GTC4Kusso под управлением 40-летнего Хюсни Кестая (того самого Dj Style Q) разогналась до 200 километров в час и врезалась в отбойник. Машину разорвало на части, она загорелась.
Водителя быстро опознали, а вот установить личность его спутницы удалось только после того, как из соседней Швейцарии пришло сообщение об исчезновении 21-летней девушки. Краевская постоянно проживала в этой стране, но в воскресенье перестала выходить на связь с друзьями, которым рассказала о запланированной поездке в Италию.
Результаты анализа ДНК до сих пор не обнародованы, но свидетели видели как пара садилась в спорткар.
Авария произошла через несколько часов после выступления Dj Style Q в швейцарском клубе. У него остались жена и двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово.
Результаты анализа ДНК до сих пор не обнародованы, но свидетели видели как пара садилась в спорткар.
Авария произошла через несколько часов после выступления Dj Style Q в швейцарском клубе. У него остались жена и двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово.
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Жду внуков
Да и вообще: в клубе отыграл, девочку в авто и покатил, а дома жена и дети. Впрочем, ничего нового!