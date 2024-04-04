Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП

ДТП произошло 30 марта вечером на Успенском шоссе в селе Юдино Одинцовского района Московской области. 32-летний пьяный водитель автомобиля Шевроле Камаро выехал на встречную полосу и врезался в Ниссан Кашкай. Женщина-водитель Ниссана скончалась на месте ДТП. Она была пристёгнута ремнем безопасности. Водитель Шевроле и его пассажир были госпитализированы в больницу Звенигорода. Пассажир Шевроле находится в состоянии комы.

0 Со слов очевидцев, виновник «был пьян в дрова» и гнал со скоростью 130 км/ч. Местные жители говорят, что водителя часто видели за рулем в нетрезвом виде.



Мать предполагаемого виновника является доцентом кафедры общей и социальной психологии «Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации», поэтому многие боятся, что мужчина может избежать наказания.

ДТП произошло 30 марта вечером на Успенском шоссе в селе Юдино Одинцовского района Московской области. 32-летний пьяный водитель автомобиля Шевроле Камаро выехал на встречную полосу и врезался в Ниссан Кашкай. Женщина-водитель Ниссана скончалась на месте ДТП. Она была пристёгнута ремнем безопасности. Водитель Шевроле и его пассажир были госпитализированы в больницу Звенигорода. Пассажир Шевроле находится в состоянии комы. 2024-04-04T09:45:09+03:00 Пропустить

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