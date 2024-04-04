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Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП

Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП

Автор:
04 апреля 2024 09:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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ДТП произошло 30 марта вечером на Успенском шоссе в селе Юдино Одинцовского района Московской области. 32-летний пьяный водитель автомобиля Шевроле Камаро выехал на встречную полосу и врезался в Ниссан Кашкай. Женщина-водитель Ниссана скончалась на месте ДТП. Она была пристёгнута ремнем безопасности. Водитель Шевроле и его пассажир были госпитализированы в больницу Звенигорода. Пассажир Шевроле находится в состоянии комы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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7k
satra 2 часа назад
Там 40 км/час, впереди через 500 метров железнодорожный переезд с S проездом, рыночек, магазины и куча народа через дорогу шастает.
Камаро под две тонны и скорость за 100.
Возможно женщина невольно спасла кучу народа.
Печально всё это.
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28
Alexander.dmds 10 минут назад
Этого выродка надо было прямо там облить бензином и с жечь к х.... уям
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17k
Booka1a 15 минут назад
почему всегда страдают невиновные, а эти мудни отделываются ушибами??
лет 20 назад работал на одном предприятии, директор - армян тоже летел куда-то как угорелый на своем мерине, не справился с управлением, врезался в авто, стоящее на обочине. ему нихера, у мужика перелом позвоночника. сука
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Парадокс....Мама, доцент-психолог МГИМО, воспитала голимого выродка и мразь!
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
усыпите его в больнице, с помощью скальпеля
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14k
кот базилий 54 минуты назад
Почему у чинуш такие дети???
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Тут только кровная месть , на закон надежды нет.
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5k
A 2 часа назад
Гнида. Надо было прям на месте пристрелить
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1319 постов (1338 в горячем)

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