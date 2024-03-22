Разбился через месяц после того, как получил права

В Волгоградской области 19-летний водитель со стажем вождения в один месяц за рулем ВАЗ 2103 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Фольксваген. Водитель иномарки в больнице. Водитель и 19-летний пассажир ВАЗа погибли на месте.



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В Волгоградской области 19-летний водитель со стажем вождения в один месяц за рулем ВАЗ 2103 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Фольксваген. Водитель иномарки в больнице. Водитель и 19-летний пассажир ВАЗа погибли на месте. 2024-03-22T10:29:16+03:00 Пропустить

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