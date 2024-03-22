Разбился через месяц после того, как получил права

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В Волгоградской области 19-летний водитель со стажем вождения в один месяц за рулем ВАЗ 2103 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Фольксваген. Водитель иномарки в больнице. Водитель и 19-летний пассажир ВАЗа погибли на месте.
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Добил в итоге себя. Такое иногда случается.
Взять ведро за 50 000, а потом "смотрите как я умею". И ладно бы соло убрался - ССЗБ, как говориться, но тут еще с собой забрал такого-же долбоящера. Обычно еще и девки юные безмозглые до кучи гибнут.