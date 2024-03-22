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Разбился через месяц после того, как получил права

Разбился через месяц после того, как получил права

Автор:
22 марта 2024 10:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Волгоградской области 19-летний водитель со стажем вождения в один месяц за рулем ВАЗ 2103 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Фольксваген. Водитель иномарки в больнице. Водитель и 19-летний пассажир ВАЗа погибли на месте.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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DuckTales 2 часа назад
2103, ничего себе раритет ...
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Максим Макашев 17 минут назад
в первые год-полтора каждый мнит себя "шумахером", пока либо не покалечится, либо не станет "жмуриком"
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6k
livaneth 2 часа назад
Купил дешевую машину с ручной коробкой, без ABS, без ГУР, чтобы научиться хорошо ездить, и которую не жалко в процессе добить. Это правильно.
Добил в итоге себя. Такое иногда случается.
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453
ApolloOne livaneth Полчаса назад
Не иногда, а довольно часто.
Взять ведро за 50 000, а потом "смотрите как я умею". И ладно бы соло убрался - ССЗБ, как говориться, но тут еще с собой забрал такого-же долбоящера. Обычно еще и девки юные безмозглые до кучи гибнут.
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4k
Anners 2 часа назад
...когда "водитель" не смог понять, зачем люди садятся за руль и выезжают на дорогу...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1265 постов (1283 в горячем)

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