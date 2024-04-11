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Это уже не ДТП, а больше похоже на покушение на убийство

Это уже не ДТП, а больше похоже на покушение на убийство

Автор:
11 апреля 2024 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   учитель   
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Автор видео пишет: "Произошла авария на трассе. На видео видно, как водитель ударил машину в правую сторону. Водитель «Мерседеса» после удара скрылся пешком в сторону леса и до сих пор не найден. В машине находилась моя мама и маленькая сестра. У этого урода не хватило смелости даже помощи предложить. Слава богу, что машина была надежной и все были пристегнуты. Берегите себя и обязательно пристегивайтесь никто не застрахован от таких тварей."
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места ДТП   учитель   
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12k
Том Сойер 47 минут назад
И снова стандартная ситуация - тупая писда, при свободной правой полосе принципиально едет по левой, а тупой долпайоп-учитель решил её наказать - ну и закономерный итог всего этого действа - дтп со всеми вытекающими последствиями для обеих сторон. И вот всегда хочется спросить у:
1. Тупой писды - вот она стоила того, твоя "принципиальность"? Правило трёх Д - Дай Дорогу Дураку - и никаких проблем, так нет же, надо было выепнуться, ну вот и довыепывалась.... (Ещё с маленьким ребёнком в салоне, блин...)
2. Долпаепа-учителя - что, решил научить тупую песду соблюдать ПДД таким вот окуенным способом? Ну, и в итоге научил - создал себе огромное количество проблем, которых можно было избежать - просто проехав мимо...
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420
DuckTales 45 минут назад
Он сам-то выжил ?
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11k
Дмитрий 58 минут назад
Все живы и это самое главное. Заголовок, конечно чушь полная. ДТП есть ДТП. Обстоятельства, которые повлияли на его совершение, порой самые что ни на есть удивительные. От беспечности и безрассудности до вообще каких то посторонних факторов, которые никто не мог учесть в принципе.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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