Это уже не ДТП, а больше похоже на покушение на убийство

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Автор видео пишет: "Произошла авария на трассе. На видео видно, как водитель ударил машину в правую сторону. Водитель «Мерседеса» после удара скрылся пешком в сторону леса и до сих пор не найден. В машине находилась моя мама и маленькая сестра. У этого урода не хватило смелости даже помощи предложить. Слава богу, что машина была надежной и все были пристегнуты. Берегите себя и обязательно пристегивайтесь никто не застрахован от таких тварей."
Осторожно, "музыка"!
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2. Долпаепа-учителя - что, решил научить тупую песду соблюдать ПДД таким вот окуенным способом? Ну, и в итоге научил - создал себе огромное количество проблем, которых можно было избежать - просто проехав мимо...
Если серьёзно - вы до второго предложения можете заметку дочитать?