Это уже не ДТП, а больше похоже на покушение на убийство

Автор видео пишет: "Произошла авария на трассе. На видео видно, как водитель ударил машину в правую сторону. Водитель «Мерседеса» после удара скрылся пешком в сторону леса и до сих пор не найден. В машине находилась моя мама и маленькая сестра. У этого урода не хватило смелости даже помощи предложить. Слава богу, что машина была надежной и все были пристегнуты. Берегите себя и обязательно пристегивайтесь никто не застрахован от таких тварей."

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