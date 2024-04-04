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Проезд на красный "удался"

Проезд на красный "удался"

Автор:
04 апреля 2024 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Ростов-на-дону   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   перекрёсток   светофор   троллейбус   
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1 апреля на пересечении Ворошиловского проспекта и Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону 75-летний водитель автомобиля Субару хотел проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Шевроле и Мерседес, а также троллейбусом.
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Метки: Видео   ДТП   Ростов-на-дону   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   перекрёсток   светофор   троллейбус   
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5  комментариев
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29k
Matrosskin 2 часа назад
Может так сняты фото, но похоже в Мерсе водительская подушка не открыта, только шторка и пассажирская. Наглядное доказательство, что инженеры могут хоть что делать, но всё равно найдётся курица, купившая мегабезопасное авто, но побрезгавшая пристегнуться за рулём и по факту выкинувшая их все труды в трубу, ставшей единственной пострадавшей в таком ДТП. Заметьте - чувак из перевернувшейся авто вполне здоров.
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1k
MrAnderson Полчаса назад
Пенс джекпот выбил
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16k
ron 2 часа назад
"...тот мужик поехал на красный, но хер ты у меня проскочишь! " )))
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Neo 2 часа назад
Ну пздц! Дед решил молодость вспомнить.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1319 постов (1338 в горячем)

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