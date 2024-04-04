Проезд на красный "удался"

1337
3
3
1 апреля на пересечении Ворошиловского проспекта и Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону 75-летний водитель автомобиля Субару хотел проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Шевроле и Мерседес, а также троллейбусом.
Пострадала девушка-водитель «Мерседеса». Водитель Subaru утверждал, что двигался на зелёный. Он был пристегнут и в аварии не пострадал. Момент столкновения запечатлела камера уличного наблюдения.
Ссылки по теме:
- Отвлеклась от дороги и сбила пешеходов
- Второй попытки у него уже не будет
- Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске
- Неужели пристегнулись?
- Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения
Метки: Видео ДТП Ростов-на-дону аварии авто авто аварии автомир автомобили массовое ДТП машина перекрёсток светофор троллейбус
Новости партнёров
реклама