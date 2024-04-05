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Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями

Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями

Автор:
05 апреля 2024 09:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   пьянь   
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В Новокуйбышевске 38-летний водитель автомобиля Ниссан Кашкай выехал на встречную полосу и столкнулся с Шевроле Лачетти под управлением 56-летнего мужчины. От удара Шевроле отбросило на ехавший сзади Рено Логан. При этом Ниссан врезался в другой Рено Логан и Лифан. В аварии пострадал водитель Шевроле Лачетти. Его госпитализировали. Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, от медицинского освидетельствования отказался.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   пьянь   
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7  комментариев
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Меня больше заинтересовали манёвры долпаёпа на белом Рено . Кто ему права выдавал илт он тоже бухой ?
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8k
Андрей 2 часа назад (изменен)
Что за правовая дыра такая? Если произошло серьёзное ДТП с пострадавшими - как вообще можно отказаться от медосвидетельствования? Раз пьянь/наркоман не хочет - это должно делаться насильственно, со всеми вытекающими последствиями.
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Дальнобой
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