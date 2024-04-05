Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями

В Новокуйбышевске 38-летний водитель автомобиля Ниссан Кашкай выехал на встречную полосу и столкнулся с Шевроле Лачетти под управлением 56-летнего мужчины. От удара Шевроле отбросило на ехавший сзади Рено Логан. При этом Ниссан врезался в другой Рено Логан и Лифан. В аварии пострадал водитель Шевроле Лачетти. Его госпитализировали. Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, от медицинского освидетельствования отказался.

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В Новокуйбышевске 38-летний водитель автомобиля Ниссан Кашкай выехал на встречную полосу и столкнулся с Шевроле Лачетти под управлением 56-летнего мужчины. От удара Шевроле отбросило на ехавший сзади Рено Логан. При этом Ниссан врезался в другой Рено Логан и Лифан. В аварии пострадал водитель Шевроле Лачетти. Его госпитализировали. Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, от медицинского освидетельствования отказался. 2024-04-05T09:55:22+03:00 Пропустить

В Новокуйбышевске 38-летний водитель автомобиля Ниссан Кашкай выехал на встречную полосу и столкнулся с Шевроле Лачетти под управлением 56-летнего мужчины. От удара Шевроле отбросило на ехавший сзади Рено Логан. При этом Ниссан врезался в другой Рено Логан и Лифан. В аварии пострадал водитель Шевроле Лачетти. Его госпитализировали. Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, от медицинского освидетельствования отказался. 2024-04-05T09:55:22+03:00 Пропустить

В Новокуйбышевске 38-летний водитель автомобиля Ниссан Кашкай выехал на встречную полосу и столкнулся с Шевроле Лачетти под управлением 56-летнего мужчины. От удара Шевроле отбросило на ехавший сзади Рено Логан. При этом Ниссан врезался в другой Рено Логан и Лифан. В аварии пострадал водитель Шевроле Лачетти. Его госпитализировали. Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, от медицинского освидетельствования отказался. 2024-04-05T09:55:22+03:00 Пропустить

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