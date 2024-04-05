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Эксперт советует россиянам ехать за иномаркой в Киргизию или Казахстан

Эксперт советует россиянам ехать за иномаркой в Киргизию или Казахстан

Автор:
05 апреля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   пошлина   таможня   
2047
1
Покупать Lada и авто китайских марок лучше в автосалоне, а всем, кто хочет себе иномарку не китайского происхождения, автоэксперт Илья Ушаев, порекомендовал самим ехать в Киргизию или Казахстан.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   пошлина   таможня   
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15  комментариев
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Танцую Редко Час назад
с вашими паспортами нигде никто вас не ждет и радуется
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181
risti 8 минут назад
всё делают для того, чтобы народ не смог себе ничего покупать
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Знакомый недавно, где то два месяца назад продал Audi Q5 человеку из Калининграда. И он как то сумел в Прибалтике купить авто и поехать домой. Значит можno если захотеть.
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1k
K_II_T Полчаса назад
А изменения в законодательстве эксперт не учёл?

С первого апреля если пригоняешь машину сам. Нужно заплатить все сборы самому.
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63k
Олег 54 минуты назад
у нас таких "экспертов" полный гаражный кооператив
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39k
albedo 2 часа назад
Хотелось бы посмотреть на чудаков, кто ради пару сотен тысяч поедет в Киргизию за новой машиной.

В Белоруссии еще ладно - единое таможенное пространство.
И порядок в стране.

А к киргизам - ну нафиг.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1175 постов (1166 в горячем)

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