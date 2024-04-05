Эксперт советует россиянам ехать за иномаркой в Киргизию или Казахстан

Тем, кто ищет иномарку, стоит присмотреться к варианту с самостоятельным пригоном из Киргизии или Казахстана. Это будет намного выгоднее, чем доставка автомобиля до Подмосковья.



Как правило, перегон машины обходится в 10% от ее ценника. При этом специалист напоминает, что при покупке иномарки и у российских дилеров, и после пригона из другой страны покупателю не стоит рассчитывать на гарантию.



С 1 апреля у нас заработали новые правила утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Из-за этого такие машины подорожают почти на четверть, прогнозируют участники рынка.