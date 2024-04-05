Эксперт советует россиянам ехать за иномаркой в Киргизию или Казахстан

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Покупать Lada и авто китайских марок лучше в автосалоне, а всем, кто хочет себе иномарку не китайского происхождения, автоэксперт Илья Ушаев, порекомендовал самим ехать в Киргизию или Казахстан.
Тем, кто ищет иномарку, стоит присмотреться к варианту с самостоятельным пригоном из Киргизии или Казахстана. Это будет намного выгоднее, чем доставка автомобиля до Подмосковья.
Как правило, перегон машины обходится в 10% от ее ценника. При этом специалист напоминает, что при покупке иномарки и у российских дилеров, и после пригона из другой страны покупателю не стоит рассчитывать на гарантию.
С 1 апреля у нас заработали новые правила утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Из-за этого такие машины подорожают почти на четверть, прогнозируют участники рынка.
Как правило, перегон машины обходится в 10% от ее ценника. При этом специалист напоминает, что при покупке иномарки и у российских дилеров, и после пригона из другой страны покупателю не стоит рассчитывать на гарантию.
С 1 апреля у нас заработали новые правила утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Из-за этого такие машины подорожают почти на четверть, прогнозируют участники рынка.
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С первого апреля если пригоняешь машину сам. Нужно заплатить все сборы самому.
В Белоруссии еще ладно - единое таможенное пространство.
И порядок в стране.
А к киргизам - ну нафиг.