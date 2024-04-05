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Грузовик сбил 8-летнего ребёнка

Грузовик сбил 8-летнего ребёнка

Автор:
05 апреля 2024 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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2 апреля на пересечении улицы Кутузова и проспект Курако в Новокузнецке водитель фургона сбил 8-летнего мальчика, перебегавшему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьника с различными травмами доставили в больницу. Момент наезда запечатлела камера уличного наблюдения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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79k
Viktor 2 часа назад
Родителей вздрючить как следует - не научили, что перебегать, не смотря по сторонам, даже по ПП - нельзя!!!
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4k
kuchipachi Полчаса назад
На мой взгляд водитель слишком резво ехал, тем самым лешив себя возможности среагировать на внезапное появление пешехода. Хотя должен был снизить скорость перед пп и перед перекрестком. Как уже писали ниже, к пп подходил уже пешеход и остановился, увидев грузовик. Грузовику пофиг вообще было и на пп и на перекресток походу, либо он смотрел тупо налево рассчитывая проскочить первым. Конечно ребёнок тоже выскочил из-за машин, не то чтобы не убедившись, а вообще сломя голову. Возможно даже при более низкой скорости водитель грузовика все равно не заметил бы его, потому что рост маленький. В общем как по мне, то оба хороши. На дороге надо быть всем внимательными
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6k
Дмитрий 46 минут назад
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119k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
Пацан, конечно, не прав. Но там ещё один пешеход явно переходить собирался и грузовичку нужно было уже останавливаться.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Бедный водитель. Теперь проблемы, суды, адвокаты, деньги. И всё из мелкого долпапопа которого родители не научили переходить дорогу.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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