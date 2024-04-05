Грузовик сбил 8-летнего ребёнка

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2 апреля на пересечении улицы Кутузова и проспект Курако в Новокузнецке водитель фургона сбил 8-летнего мальчика, перебегавшему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьника с различными травмами доставили в больницу. Момент наезда запечатлела камера уличного наблюдения.
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1. 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
2. "Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
И вот тут наступает пробел - когда начинается это "уступи дорогу"? Когда пешеход уже вышел на проезжую часть или когда подошёл к её краю и ждёт, когда его начнут пропускать?