"Фастфуд оказался вреден для здоровья водителей"

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Эксперт по диетологии и терапии Антонина Саволюк предупредила водителей о вреде употребления еды в кафе формата «МакАвто». Она отметила, что частое потребление быстрого питания приводит к ухудшению здоровья.
По словам диетолога, фастфуд содержит различные добавки, в том числе глутамат натрия, который вызывает эффект опьянения и негативно влияет на нервную систему, снижая скорость реакции и концентрацию у водителя.
Такой же эффект бывает при употреблении некоторых лекарственных средств и алкоголя. Причем за употребление запрещенных лекарств водителя могут лишить прав, а не менее вредный «допинг» водители свободно могут получить, просто поев еды из «МакАвто».
Саволюк также отметила, что нервная система людей, которые потребляют фастфуд с глутаматом натрия, находится в измененном состоянии, которое схоже с состоянием, которое бывает после употребления алкоголя или наркотиков. Она подчеркнула, что единственное, что можно покупать без вреда для здоровья в таких кафе, это минеральная вода.
Таким образом, водителям рекомендуется ограничить потребление фастфуда и обратить внимание на более полезные пищевые продукты, чтобы сохранить здоровье и улучшить свою концентрацию на дороге.
Такой же эффект бывает при употреблении некоторых лекарственных средств и алкоголя. Причем за употребление запрещенных лекарств водителя могут лишить прав, а не менее вредный «допинг» водители свободно могут получить, просто поев еды из «МакАвто».
Саволюк также отметила, что нервная система людей, которые потребляют фастфуд с глутаматом натрия, находится в измененном состоянии, которое схоже с состоянием, которое бывает после употребления алкоголя или наркотиков. Она подчеркнула, что единственное, что можно покупать без вреда для здоровья в таких кафе, это минеральная вода.
Таким образом, водителям рекомендуется ограничить потребление фастфуда и обратить внимание на более полезные пищевые продукты, чтобы сохранить здоровье и улучшить свою концентрацию на дороге.
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Метки: KFC McDonalds Автовсячина Вкусно и точка МакАвто Ростикс авто автомир автомобили диета машина фастфуд
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То что фастфуд вреден, я знал давно. Но то, что от него страдают в первую очередь водители, узнал только из этой статьи.
"Врачи победили! Подала в отставку Министр здравоохранения Новгородчины Антонина Саволюк. 25сентября, на встрече в Госдуме, отставки Саволюк потребовали врачи, доведённые до отчаяния из-за невозможности качественно лечить больных. Причиной кризисного состояния Новгородского здравоохранения является непрофессиональный подход руководства области к «оптимизации» медицинских учреждений."
Или это дебилизм как с кофе и яйцами? То вредно, то вроде и ничего, можно.
А, стоп! Ведь уже последний диетолог (не из тайги конечно) знает, что глутамат натрия не вреден сам по себе. Вреден лишь переизбыток, но тут даже бананом можно отравиться.