"Фастфуд оказался вреден для здоровья водителей"

По словам диетолога, фастфуд содержит различные добавки, в том числе глутамат натрия, который вызывает эффект опьянения и негативно влияет на нервную систему, снижая скорость реакции и концентрацию у водителя.



Такой же эффект бывает при употреблении некоторых лекарственных средств и алкоголя. Причем за употребление запрещенных лекарств водителя могут лишить прав, а не менее вредный «допинг» водители свободно могут получить, просто поев еды из «МакАвто».



Саволюк также отметила, что нервная система людей, которые потребляют фастфуд с глутаматом натрия, находится в измененном состоянии, которое схоже с состоянием, которое бывает после употребления алкоголя или наркотиков. Она подчеркнула, что единственное, что можно покупать без вреда для здоровья в таких кафе, это минеральная вода.



Таким образом, водителям рекомендуется ограничить потребление фастфуда и обратить внимание на более полезные пищевые продукты, чтобы сохранить здоровье и улучшить свою концентрацию на дороге.