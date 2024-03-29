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Фастфуд оказался вреден для здоровья водителей

Фастфуд оказался вреден для здоровья водителей

Автор:
29 марта 2024 13:27
Сообщество : Автомир
Метки: KFC   McDonalds   Автовсячина   Вкусно и точка   МакАвто   Ростикс   авто   автомир   автомобили   диета   машина   фастфуд   
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Эксперт по диетологии и терапии Антонина Саволюк предупредила водителей о вреде употребления еды в кафе формата «МакАвто». Она отметила, что частое потребление быстрого питания приводит к ухудшению здоровья.

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Метки: KFC   McDonalds   Автовсячина   Вкусно и точка   МакАвто   Ростикс   авто   автомир   автомобили   диета   машина   фастфуд   
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10  комментариев
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32
Друг Человека 2 часа назад
"Фастфуд оказался вреден для здоровья водителей"

То что фастфуд вреден, я знал давно. Но то, что от него страдают в первую очередь водители, узнал только из этой статьи.
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11k
JeanLuk 4 минуты назад
А помидоры с мясом тоже нельзя? Мононатривая соль глутаминовой кислоты много где в природе встречается и опасность для организма не доказана.
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34k
Slonyash 5 минут назад
А что есть профессии для которых фастфуд полезен что ли?
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10k
Мариус Полчаса назад
Мне кажется, или эта Антонина Саволюк - " в каждой бочке затычка"
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3k
Saplus Полчаса назад
Глянул, что это за мудрый "эксперт"

"Врачи победили! Подала в отставку Министр здравоохранения Новгородчины Антонина Саволюк. 25сентября, на встрече в Госдуме, отставки Саволюк потребовали врачи, доведённые до отчаяния из-за невозможности качественно лечить больных. Причиной кризисного состояния Новгородского здравоохранения является непрофессиональный подход руководства области к «оптимизации» медицинских учреждений."
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60k
alertol Час назад
Рекомендуется ограничить этих экспертов и отправить на проверку профпригодности, а то и вовсе отправить на лечение в дурку.
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15k
L.Nemo Час назад
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Бедный глутамат! В чём его только не обвиняли. Теперь он ещё и в аклаша превращает. Грустно всё это!
Или это дебилизм как с кофе и яйцами? То вредно, то вроде и ничего, можно.
А, стоп! Ведь уже последний диетолог (не из тайги конечно) знает, что глутамат натрия не вреден сам по себе. Вреден лишь переизбыток, но тут даже бананом можно отравиться.
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32k
Юрьевич 2 часа назад
"По словам диетолога, фастфуд содержит различные добавки, в том числе глутамат натрия, который вызывает эффект опьянения"

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291
DuckTales 2 часа назад
А обещали витаминки
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Добрый Бабайка
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