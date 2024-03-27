Владельцы жалуются на взрывающиеся Lada Vesta

Автомобиль Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем мужчина приобрел в конце июля 2023 года и в данный момент он имеет пробег 18 тысяч километров. Владелец уточняет, что его машина была полностью стоковой и ничего в ней не дорабатывалось или не делалось. Это означает, что причина взрыва, возможно, связана с заводскими деталями, которые могли иметь фабричные дефекты.



Автовладелец рассказывает: «В начале месяца я решил запустить свою машину с помощью автозапуска. Сидя дома, я услышал громкий хлопок. Быстро подошел к окну и увидел, что двигатель работает с сильным шумом, словно трактор. Я немедленно нажал кнопку и заглушил мотор. Я решил не проверять, что именно сломалось, так как за последние несколько недель я уже читал про похожие случаи у других автовладельцев. На следующее утро я сразу же позвонил в дилерский центр и вызвал эвакуатор. В дилерском центре подтвердили, что причиной проблемы был взрыв впускного коллектора. Они заказали новую запчасть, но так и не объяснили, что именно послужило причиной такого сильного взрыва».



Также автор отмечает, что проблема возникла после установки новой декабрьской прошивки электронного блока управления (ЭБУ). Возможно, эта прошивка имеет ошибку или несовместима с определенными компонентами двигателя, что может привести к подобным проблемам.



Несмотря на неоднократные случаи взрыва впускных коллекторов у Lada Vesta, автопроизводитель пока не собирается проводить отзывную кампанию.