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Владельцы жалуются на взрывающиеся Lada Vesta

Владельцы жалуются на взрывающиеся Lada Vesta

Автор:
27 марта 2024 13:13
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Vesta   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   брак   взрыв   двигатель   машина   
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Владелец автомобиля Lada Vesta столкнулся с неприятностью — на машине взорвался впускной коллектор. По словам автолюбителя, за последнее время в России зафиксировано как минимум пять подобных случаев.

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Метки: Lada Vesta   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   брак   взрыв   двигатель   машина   
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3  комментария
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alexis 53 минуты назад
Слегка покопался в сети. Кроме этой статьи других фото не нашёл, описан ещё случай с Вестой но там вкорячен газ. И ещё, пластиковые кллекторы рвутся на многих машинах(не ВАЗах).
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120
Евгений Бобр 4 минуты назад
Как обычно обсирают наш и китайский автопром, а локазательстванет.
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Добрый Бабайка
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