Ещё одно ДТП с участием Tesla Cybertruck. На этот раз машина выстояла на отлично

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На одном из перекрёстков Тампы, штат Флорида, произошло ДТП, давшее повод для обсуждения далеко за пределами Штатов. Удар в область передней стойки считается одним из самых опасных на дороге, но это в случае с обычными машинами, а как насчёт Tesla Cybertruck с кузовом из угловатой нержавейки?
С самим тараном в виде Nissan Sentra всё оказалось предсказуемо: зона деформации выполнила свою задачу ценой самой машины, которой теперь лишь одна дорога — на страховой аукцион. Тогда как получивший удар полуторатонной кувалдой в кабину с пассажирской стороны Cybertruck выглядит бодрячком, обойдясь вмятиной на двери, поверхностными царапинами и незначительной деформацией наружных панелей. Также пострадал пластиковый обвес, передняя подвеска и шины. Не исключено, что удар сказался и на внутренней структуре кузова.
Салон Cybertruck остался недоступным для враждебного проникновения. Конечно, если на месте Nissan Sentra оказался, скажем, Ford F-150, то последствия могли бы оказаться несколько иными. Что же до стоимости восстановления Cybertruck, то она ожидается в пределах разумного.
Салон Cybertruck остался недоступным для враждебного проникновения. Конечно, если на месте Nissan Sentra оказался, скажем, Ford F-150, то последствия могли бы оказаться несколько иными. Что же до стоимости восстановления Cybertruck, то она ожидается в пределах разумного.
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