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Ещё одно ДТП с участием Tesla Cybertruck. На этот раз машина выстояла на отлично

Ещё одно ДТП с участием Tesla Cybertruck. На этот раз машина выстояла на отлично

Автор:
27 марта 2024 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   ДТП   США   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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На одном из перекрёстков Тампы, штат Флорида, произошло ДТП, давшее повод для обсуждения далеко за пределами Штатов. Удар в область передней стойки считается одним из самых опасных на дороге, но это в случае с обычными машинами, а как насчёт Tesla Cybertruck с кузовом из угловатой нержавейки?

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   ДТП   США   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Добрый Бабайка
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