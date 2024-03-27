Ещё одно ДТП с участием Tesla Cybertruck. На этот раз машина выстояла на отлично

С самим тараном в виде Nissan Sentra всё оказалось предсказуемо: зона деформации выполнила свою задачу ценой самой машины, которой теперь лишь одна дорога — на страховой аукцион. Тогда как получивший удар полуторатонной кувалдой в кабину с пассажирской стороны Cybertruck выглядит бодрячком, обойдясь вмятиной на двери, поверхностными царапинами и незначительной деформацией наружных панелей. Также пострадал пластиковый обвес, передняя подвеска и шины. Не исключено, что удар сказался и на внутренней структуре кузова.



Салон Cybertruck остался недоступным для враждебного проникновения. Конечно, если на месте Nissan Sentra оказался, скажем, Ford F-150, то последствия могли бы оказаться несколько иными. Что же до стоимости восстановления Cybertruck, то она ожидается в пределах разумного.