Лучше бы это была шутка. С 1 апреля подорожают новые автомобили

Налоги и сборы, не уплаченные из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязательно должны будут уплатить физические и юридические лица.



Для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС и растамаживающих их непосредственно в России, ничего не изменится.



Корректность расчетов будет контролировать Федеральная таможенная служба, а начисление неуплаченных налогов и сборов для уплаты в составе утилизационного сбора будет производиться по утвержденной формуле правительства.