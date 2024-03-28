Лучше бы это была шутка. С 1 апреля подорожают новые автомобили

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С 1 апреля правительство России усилит контроль над расчетом платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС. Новые правила таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приведут к увеличению стоимости автомобилей на 20-25%. Так считает автоэксперт Сергей Бургазлиев.
Налоги и сборы, не уплаченные из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязательно должны будут уплатить физические и юридические лица.
Для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС и растамаживающих их непосредственно в России, ничего не изменится.
Корректность расчетов будет контролировать Федеральная таможенная служба, а начисление неуплаченных налогов и сборов для уплаты в составе утилизационного сбора будет производиться по утвержденной формуле правительства.
Для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС и растамаживающих их непосредственно в России, ничего не изменится.
Корректность расчетов будет контролировать Федеральная таможенная служба, а начисление неуплаченных налогов и сборов для уплаты в составе утилизационного сбора будет производиться по утвержденной формуле правительства.
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Метки: Автовсячина ЕАЭС Россия авто автомир автомобили закон машина таможня цены
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