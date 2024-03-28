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Лучше бы это была шутка. С 1 апреля подорожают новые автомобили

Лучше бы это была шутка. С 1 апреля подорожают новые автомобили

Автор:
28 марта 2024 12:36
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ЕАЭС   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   таможня   цены   
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С 1 апреля правительство России усилит контроль над расчетом платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС. Новые правила таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приведут к увеличению стоимости автомобилей на 20-25%. Так считает автоэксперт Сергей Бургазлиев.

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Метки: Автовсячина   ЕАЭС   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   таможня   цены   
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6  комментариев
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2k
ОТДЕЛ К Час назад
Раньше была элитная недвижимость, а теперь вся движимость элитная.
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Тимур Час назад
Ай, цены и так в космос улетели. От того, что машина будет не 2 ляма, а 2,5, уже никакого значения не имеет.
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125
Liberman Час назад
Да, в принципе, ничего и не меняется.есть одна лазейхка с этим утилем, ее так и не прикрыли.
Так что все нормально.
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2k
Дмитрий Час назад
Кто бы сомневался...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Так вроде и беспошлинные 1000 евро не продлят и всё вернется к прежним 200. Сомневаюсь, что и остальное на этом фоне не подорожает.
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5k
ЛеонидТерехов 2 часа назад
С добрым утром! Этой новости уже сколько месяцев?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1146 постов (1138 в горячем)

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