В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение

С 1 апреля в центре Саратова вводится запрет на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). До этой даты на нескольких улицах установят соответствующие дорожные знаки, говорится в сообщении мэрии города. В виде исключения передвигаться на СИМ можно по выделенным велосипедным дорожкам.



Уже через неделю СИМ окажутся под запретом на проспекте Петра Столыпина, набережной Космонавтов от Обуховского переулка до улицы Бабушкин Взвоз; Новой набережной от улицы Бабушкин Взвоз до 2-й Садовой; бульварах по Астраханской улице и улице Рахова. Решение принято в целях повышения безопасности дорожного движения.



Мера распространяется на все типы СИМ: электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие. В качестве исключения передвигаться на них по указанным улицам можно по проложенным велосипедным дорожкам, где таковые есть.