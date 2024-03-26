В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение

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Интересные новости поступают из разных городов нашей страны. В Москве кикшеринговый сервис Whoosh оснастил свои электрические самокаты номерами, чтобы облегчить идентификацию нарушителей. Все нарушения ПДД пользователями СИМ будут фиксировать столичные дорожные камеры. А в Саратове власти решили не церемониться и с апреля полностью запретили передвигаться на СИМ в центре города.
Сервис Whoosh планирует оснастить номерными табличками весь свой столичный парк. Увеличенные номера делают из износостойкого пластика.
Предполагается, что хотя номерные знаки не превосходят по ширине само транспортное средство, их размеры позволят оперативнее находить допускающих нарушения ПДД пилотов. Whoosh по сути участвует в эксперименте московского дептранса, который уже начал тестировать камеры, фиксирующие нарушения: автоматические комплексы смогут распознавать укрупнённые номерные знаки самокатов так же легко, как автомобильные.
Среди нарушений, которые будут фиксироваться камерами, упомянуты поездки вдвоём и езда по пешеходным переходам, а также нарушения рядности. В Whoosh обещают работать с нарушителями совместно с дептрансом.
Всего парк СИМ от Whoosh в нынешнем сезоне должен достичь 194 тысяч единиц. К нынешнему сезону сервис усовершенствовал самокаты, добавив, к примеру, новое мотор-колесо, усилив раму и вилку, а также обновив программное обеспечение.
Предполагается, что хотя номерные знаки не превосходят по ширине само транспортное средство, их размеры позволят оперативнее находить допускающих нарушения ПДД пилотов. Whoosh по сути участвует в эксперименте московского дептранса, который уже начал тестировать камеры, фиксирующие нарушения: автоматические комплексы смогут распознавать укрупнённые номерные знаки самокатов так же легко, как автомобильные.
Среди нарушений, которые будут фиксироваться камерами, упомянуты поездки вдвоём и езда по пешеходным переходам, а также нарушения рядности. В Whoosh обещают работать с нарушителями совместно с дептрансом.
Всего парк СИМ от Whoosh в нынешнем сезоне должен достичь 194 тысяч единиц. К нынешнему сезону сервис усовершенствовал самокаты, добавив, к примеру, новое мотор-колесо, усилив раму и вилку, а также обновив программное обеспечение.
С 1 апреля в центре Саратова вводится запрет на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). До этой даты на нескольких улицах установят соответствующие дорожные знаки, говорится в сообщении мэрии города. В виде исключения передвигаться на СИМ можно по выделенным велосипедным дорожкам.
Уже через неделю СИМ окажутся под запретом на проспекте Петра Столыпина, набережной Космонавтов от Обуховского переулка до улицы Бабушкин Взвоз; Новой набережной от улицы Бабушкин Взвоз до 2-й Садовой; бульварах по Астраханской улице и улице Рахова. Решение принято в целях повышения безопасности дорожного движения.
Мера распространяется на все типы СИМ: электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие. В качестве исключения передвигаться на них по указанным улицам можно по проложенным велосипедным дорожкам, где таковые есть.
Уже через неделю СИМ окажутся под запретом на проспекте Петра Столыпина, набережной Космонавтов от Обуховского переулка до улицы Бабушкин Взвоз; Новой набережной от улицы Бабушкин Взвоз до 2-й Садовой; бульварах по Астраханской улице и улице Рахова. Решение принято в целях повышения безопасности дорожного движения.
Мера распространяется на все типы СИМ: электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие. В качестве исключения передвигаться на них по указанным улицам можно по проложенным велосипедным дорожкам, где таковые есть.
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Саратовские власти - СУПЕР!