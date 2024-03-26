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В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение

В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение

Автор:
26 марта 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   номера   штраф   электросамокат   
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Интересные новости поступают из разных городов нашей страны. В Москве кикшеринговый сервис Whoosh оснастил свои электрические самокаты номерами, чтобы облегчить идентификацию нарушителей. Все нарушения ПДД пользователями СИМ будут фиксировать столичные дорожные камеры. А в Саратове власти решили не церемониться и с апреля полностью запретили передвигаться на СИМ в центре города.

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Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   номера   штраф   электросамокат   
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7  комментариев
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
в Саратове ввели запрет на передвижение
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Саратовские власти - СУПЕР!
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11k
Zемляк Час назад
Сейчас вылезут дебилы, покатаются и раскидают эти самокаты везде. Ни к остановке не подойти, ни к подъезду, ни по тротуару пройти... сплошная полоса препятствий из самокатов.
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−9
12
Михаил Мит 2 часа назад
Видел сегодня , и на части самокатов часть номера уже отломана !!. Видно из пластика сделано . Не надолго хватит .
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14k
кот базилий 2 часа назад
Ага , на желтых есть номера, а на синих с сигаретную пачку размером. Только что видел (на прокатном) двое детишек 12-13 лет покатились вдвоем и ухарь (на прокатном) летел по тротуару свыше 30 км. Дипутаты, вашу мать, где ограничения по возрасту, скорости, какие то тесты по ПДД обещали ввести ?. Очередной пи..шь с высоких трибун.
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199
DuckTales 2 часа назад
Сегодня уже видел их в Москве, Артем Лебедев уже сокрушался в сети, насколько некрасивые сделали номера, видимо пролососил заказ
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1137 постов (1129 в горячем)

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