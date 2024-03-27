Водовоз столкнулся с самолётом в аэропорту Домодедово

Днём в среду в Домодедове водовоз врезался в самолёт Airbus A380-800 арабской авиакомпании Emirates и серьёзно повредил ему фюзеляж. Отмечается, что самолёт вскоре должен был вылетать в Дубай и спецмашина направлялась, чтобы заправить его питьевой водой.

Изначально сообщалось, что водитель водовоза перепутал педали и его даже собирались проверить на состояние опьянения. Но как выяснилось позже, у 59-летнего сотрудника аэропорта по имени Владимир случился инсульт прямо за рулём автомобиля и его парализовало. Сообщается, что Владимира госпитализировали в тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи.