FISHKINET
Сообщество Аварии 7825 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Водовоз столкнулся с самолётом в аэропорту Домодедово

Водовоз столкнулся с самолётом в аэропорту Домодедово

Автор:
27 марта 2024 19:41
Сообщество : Аварии
Метки: Airbus 380-800   Водовоз   аэропорт Домодедово   инсульт   повреждения   самолёт   
819
6

Водитель машины техобслуживания не справился с управлением.

Днём в среду в Домодедове водовоз врезался в самолёт Airbus A380-800 арабской авиакомпании Emirates и серьёзно повредил ему фюзеляж. Отмечается, что самолёт вскоре должен был вылетать в Дубай и спецмашина направлялась, чтобы заправить его питьевой водой.


Изначально сообщалось, что водитель водовоза перепутал педали и его даже собирались проверить на состояние опьянения. Но как выяснилось позже, у 59-летнего сотрудника аэропорта по имени Владимир случился инсульт прямо за рулём автомобиля и его парализовало. Сообщается, что Владимира госпитализировали в тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи.

×
×

Росавиация и транспортная прокуратура взяли на контроль инцидент в аэропорту. А пассажирам придётся подождать не менее 8 часов до отлёта другим рейсом, поскольку "Аэробус" с вспоротым "брюхом" в ближайшее время никуда не полетит. Он останется в России, пока его не отремонтируют.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Airbus 380-800   Водовоз   аэропорт Домодедово   инсульт   повреждения   самолёт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
370
Александр Портениер 40 минут назад
Как ни печально в его возрасте у каждого четвёртого мужчины случается инсульт.(только ему не говорите ещё 6 лет до пенсии доработать нужно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 11 минут назад
Ну вот, а то писали что это самолёт столкнулся с машиной обслуживания (РИА Новости).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1911 постов (1916 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210735



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были набиты ценным грузом
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были...
"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза
"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе",...
Набирающие популярность в сообществах
Приятные фотографии
Приятные фотографии
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 марта
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной температуре
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#Юмор#кот#авто аварии#интересное#Крокус сити холл#Жизнь#фильм
#животные#автомир#интересно#ДТП#кошка#забавно#Автовсячина#кино#история#задержание
#автомобили#в мире#люди#факты#аварии#позитив#теракт#Разное#Россия#Китай
Теперь он видел все Теперь он видел все Honda Elite II: лёгкий бизнес-джет с системой автономной посадки Honda Elite II: лёгкий бизнес-джет с системой автономной посадки Сумасшедший кастомный внедорожник Jeep с внешностью легкомоторного самолёта Сумасшедший кастомный внедорожник Jeep с внешностью легкомоторного самолёта В Италии самолет загорелся при посадке после столкновения с птицами В Италии самолет загорелся при посадке после столкновения с птицами «Сказочный фламинго» — дом на колесах, построенный из фюзеляжа самолета Второй мировой войны «Сказочный фламинго» — дом на колесах, построенный из фюзеляжа самолета Второй мировой войны Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит! Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит!

На что жалуетесь?

Вернуться