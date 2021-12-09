Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит!

Пассажиры самолета в Непале были вынуждены выйти и столкнуть свой самолет с взлетно-посадочной полосы после того, как одна из его шин лопнула. Свидетели сняли на видео, как пассажиры направляют самолет местной авиакомпании Tara Air в безопасное место после того, как он застрял на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Баджура в Колти.

2021-12-09T15:46:09+03:00