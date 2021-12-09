Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит!

114
4
1
Пассажирам пришлось своими руками сталкивать 19-местный самолет с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Баджура в Колти, Непал. Самолет застрял в середине взлетно-посадочной полосы после того, как одна из его шин взорвалась при посадке. Из-за аварии другие самолеты не могли приземлиться в аэропорту, и в воздухе образовалась настоящая пробка.
Пассажиры самолета в Непале были вынуждены выйти и столкнуть свой самолет с взлетно-посадочной полосы после того, как одна из его шин лопнула. Свидетели сняли на видео, как пассажиры направляют самолет местной авиакомпании Tara Air в безопасное место после того, как он застрял на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Баджура в Колти.
Представители аэропорта также поспешили помочь пострадавшему пилоту: ведь над его головой уже кружили другие самолеты, ожидая, пока препятствие будет убрано с полосы чтобы они могли приземлиться.
Самолет De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter заходил на посадку, когда взорвалась шина. Пилоту удалось благополучно приземлиться, но в аэропорту не было техники, которая могла бы вытащить самолет за пределы взлетно-посадочной полосы. В итоге севший самолет не мог сдвинуться с полосы и вызвал пробку.
Доброжелательные пассажиры быстро пришли на помощь, столкнув пострадавшего пилота с взлетно-посадочной полосы. Один местный житель, посмотрев видео инцидента в соцсетях, заявил: «Наверное, такое бывает только у нас в Непале». «Снимаю шляпу перед всеми, кто толкал самолет, - откликнулся другой. - Эти люди готовы противостоять вызовам!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Больной коронавирусом надел никаб и прикинулся своей женой, чтобы попасть на самолет
- Фотографа-любителя приняли за авиатеррориста: полет получился незабываемым
- Спасатель не понял, что ищет сам себя
- Самолеты Emirates открывают СПА-салоны для VIP-пассажиров
- Рейс, которым летел принц Бутана, отменили из-за нашествия муравьев
14
Понравилось14
Новости партнёров