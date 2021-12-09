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Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит!

Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит! (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 15:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Непал   авария   забавно   новости   пассажиры   помоги себе сам   самолет   
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Пассажирам пришлось своими руками сталкивать 19-местный самолет с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Баджура в Колти, Непал. Самолет застрял в середине взлетно-посадочной полосы после того, как одна из его шин взорвалась при посадке. Из-за аварии другие самолеты не могли приземлиться в аэропорту, и в воздухе образовалась настоящая пробка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Непал   авария   забавно   новости   пассажиры   помоги себе сам   самолет   
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3  комментария
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166
Шурман 46 минут назад
Ну конЭчно , только в Непале , Красноярск к примеру , те хоть по жаре толкают а эти в -40
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au3 14 минут назад
У людей 20ти тяга больше двигателя самолета?!
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445
SHAGREEN 16 минут назад
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