В Италии самолет загорелся при посадке после столкновения с птицами

Бродячие животные, которым сильно повезло

На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан, есть жертвы

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