В Италии самолет загорелся при посадке после столкновения с птицами

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Рейсу авиакомпании Ryanair из Лондона пришлось садиться в аэропорту Болоньи с горящим двигателем после столкновения в воздухе со стаей цапель.
Необычная авария, к счастью, без трагических последствий, произошла в аэропорту Болоньи. Двигатель самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Лондона загорелся после столкновения со стаей цапель при посадке. На снимках, сделанных после приземления, на фюзеляже самолета видны последствия столкновения с птицами.
Испуганные зрители засняли огонь, вырывающийся из правого двигателя прямо перед приземлением. Однако, вопреки опасениям, пилотам удалось благополучно посадить рейс FR1194. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. По мнению экспертов, двигатель перестал работать после того, как во время последнего захода на посадку в него попали птицы.
Посадка самолета прошла достаточно мягко, несмотря на повреждения. После того, как самолет остановился на взлетной полосе, проверка показала, что левый двигатель также был поврежден.
«Экипаж этого рейса проделал фантастическую работу по безопасной посадке самолета, информированию пассажиров и обеспечению безопасной и своевременной высадки пассажиров, - заявил представитель авиакомпании Ryanair. - Столкновения с птицами относительно нередки при авиаперелетах, но редко приводят к опасности для самолета и пассажиров».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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