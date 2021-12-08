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В Италии самолет загорелся при посадке после столкновения с птицами

В Италии самолет загорелся при посадке после столкновения с птицами (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 10:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   италия   новости   птицы   самолет   события   чрезвычайное происшествие   экстренная посадка   
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Рейсу авиакомпании Ryanair из Лондона пришлось садиться в аэропорту Болоньи с горящим двигателем после столкновения в воздухе со стаей цапель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария   италия   новости   птицы   самолет   события   чрезвычайное происшествие   экстренная посадка   
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5  комментариев
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27k
lem02 2 часа назад
Цапля, птица ссуко опасная...
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Позитив Час назад
радует что без жертв
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450
pinbalist Час назад
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3k
Александр 2 часа назад
Двигатель не горел, а помпажировал.
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187
Шурман 2 часа назад
Какая хорошая новость , мне как раз лететь на Райан !!!
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