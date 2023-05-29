FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11198 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Honda Elite II: лёгкий бизнес-джет с системой автономной посадки

Honda Elite II: лёгкий бизнес-джет с системой автономной посадки

Автор:
29 мая 2023 15:30
Сообщество : Автомир
Метки: Honda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   самолёт   
1326
8
1
В Женеве на выставке деловой авиации японская Honda представила лёгкий бизнес-джет Elite II. Самолёт оснащён системой полностью автономной посадки, которая не требует никакого участия человека.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Honda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   самолёт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
kca-opa 55 минут назад
Самолёты куда как более тяжёлые уже давно могут совершать посадку в автоматическом режиме, можно в полном автомате, но какой пилот выпустит штурвал? Если только умрут оба пилота. Естественно требуется подходящее наземное оборудование
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
353
устал я от вас 5 минут назад
Cirrus Vision Jet уже дано умеет это делать да и не только он впрочем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
917
Николай Полчаса назад
сиденья пилотам автоваз делал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
устал я от вас Николай 3 минуты назад
Пилот в джете это персонал, а персонал всегда должен помнить, что он персонал а не полетать сюда сел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
728
Сезенов Андрей 41 минуту назад
А денег-то, денег, сколько стОит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
выглядит как личинка самолета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью 2 часа назад
Купить, что ли? Не, уточнил, возле дома ВПП на 8 метров короче у меня, обойдусь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7394



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#в мире#кино#Прикол#2023#удивительно#фильм#подборка
#интересно#автомир#ДТП#животные#аварии#забавно#милота#Автовсячина#фантазия#интересное
#история#машина#Юмор#СССР#авто аварии#факты#позитив#Россия#улыбнуло#кот
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться