Honda Elite II: лёгкий бизнес-джет с системой автономной посадки

Фюзеляж изготовлен из композитных материалов. Компоновка необычная: двигатели джета расположены над крыльями. Пара моторов GE Honda HF120 позволяют развивать скорость до 782 км/ч.



Для взлёта и посадки самолёту достаточно полосы длиной 1128 метров. Дальность его полёта достигает 2865 километров. В салоне, помимо мест двух пилотов, располагаются четыре роскошных кресла для пассажиров. Салон называют самым просторным в классе.



Возможны и другие конфигурации салона. Например, на одного пилота, шесть или семь пассажиров. Для багажа остаётся 1756 литров объёма, предусмотрен и туалет.



Среди оборудования выделяется система аварийной посадки. Автопилот Honda Elite II сумеет посадить самолёт полностью самостоятельно, без участия человека. Хотя это и не уточняется, но, вероятно, для работы такой функции потребуется соответствующее оборудование на земле.