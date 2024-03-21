Brabus готовит к выпуску новый 190-сильный мотоцикл

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Brabus в сотрудничестве с KTM в начале 2022 года представила свой первый мотоцикл - Brabus 1300 R. Результат был настолько успешным, что тюнинг ателье и австрийский мотопроизводитель решили не останавливаться на достигнутом и уже готовят к выпуску новую модель - Brabus 1400 R.
Логично предположить, что если предыдущий проект c индексом 1300 R был построен на базе KTM 1290 Super Duke R, то основой для следующего станет новейший 1390 Super Duke R, презентованный под конец 2023-го.
Флагман уличной линейки KTM сохранил прежнюю раму, получил более радикальную и угловатую внешность, модернизированную полуактивную подвеску WP SAT (только в версии Evo), а также ворох дополнительной вспомогательной электроники, включая продвинутый лаунч-контроль Factory Start, который занижает мотоцикл перед стартом на манер прототипов MotoGP. Однако самым значимым изменением в 1390-м стал мотор. Его объём вырос на 49 кубиков и достиг 1350 куб. см, а мощность теперь составляет 190 сил и 145 Нм крутящего момента при снаряжённой массе 211.8 кг.
Когда именно Brabus 1400 R увидит свет, можно только догадываться, но по патентам, найденным в базе Евросоюза упоминается три наименования. Помимо обычного 1400 R, планируется создание Brabus 1400 R Signature и Brabus 1400 R Tailor Made. Последнее явно намекает на более эксклюзивную версию байка, изготавливаемую в соответствии с пожеланиями клиента.
Флагман уличной линейки KTM сохранил прежнюю раму, получил более радикальную и угловатую внешность, модернизированную полуактивную подвеску WP SAT (только в версии Evo), а также ворох дополнительной вспомогательной электроники, включая продвинутый лаунч-контроль Factory Start, который занижает мотоцикл перед стартом на манер прототипов MotoGP. Однако самым значимым изменением в 1390-м стал мотор. Его объём вырос на 49 кубиков и достиг 1350 куб. см, а мощность теперь составляет 190 сил и 145 Нм крутящего момента при снаряжённой массе 211.8 кг.
Когда именно Brabus 1400 R увидит свет, можно только догадываться, но по патентам, найденным в базе Евросоюза упоминается три наименования. Помимо обычного 1400 R, планируется создание Brabus 1400 R Signature и Brabus 1400 R Tailor Made. Последнее явно намекает на более эксклюзивную версию байка, изготавливаемую в соответствии с пожеланиями клиента.
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капитану гоночной команды KTM Алешу Эспаргаро, или действующему чемпиону motoGP Пекко?
а слайдеры и комбинезон с "подушкой" безопасности в стоимость входить будет?
фото информативное - это не КТМ, а клиентский дукас.