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Brabus готовит к выпуску новый 190-сильный мотоцикл

Brabus готовит к выпуску новый 190-сильный мотоцикл

Автор:
21 марта 2024 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: 1300 R   1400 R   Brabus   KTM   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   тюнинг   
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Brabus в сотрудничестве с KTM в начале 2022 года представила свой первый мотоцикл - Brabus 1300 R. Результат был настолько успешным, что тюнинг ателье и австрийский мотопроизводитель решили не останавливаться на достигнутом и уже готовят к выпуску новую модель - Brabus 1400 R.
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Метки: 1300 R   1400 R   Brabus   KTM   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   тюнинг   
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2  комментария
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10k
wild cat 18 минут назад
а тестить данный девайс кому поручат?
капитану гоночной команды KTM Алешу Эспаргаро, или действующему чемпиону motoGP Пекко?
а слайдеры и комбинезон с "подушкой" безопасности в стоимость входить будет?

фото информативное - это не КТМ, а клиентский дукас.

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18k
MarkovAlexandr Час назад
Очень интересно! А участок на кладбище сразу в комплекте идёт, или оплачивается отдельно, но с хорошей скидкой?
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Добрый Бабайка
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