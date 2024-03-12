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С молотка уйдёт детальная копия бесследно исчезнувшей модели Bugatti Type 57 SC Atlantic

С молотка уйдёт детальная копия бесследно исчезнувшей модели Bugatti Type 57 SC Atlantic

Автор:
12 марта 2024 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   копия   машина   реплика   ретро   тюнинг   
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На аукционе RM Sotheby’s выставят на торги реплику культового Bugatti Type 57 SC Atlantic, также именуемого La Voiture Noir. Она базируется на шасси выпуска 1935 года. Один из самых известных Bugatti бесследно исчез в годы Второй мировой, но был возрождён инженером Эриком Куксом. За детальную копию, которая пригодна для ежедневной эксплуатации, рассчитывают выручить до 900 тысяч долларов.
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Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   копия   машина   реплика   ретро   тюнинг   
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1  комментарий
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Шапкин 11 минут назад
>>ухабистые дороги Нидерландов

И кстати, эксплуатация праворулек в голландии того...
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