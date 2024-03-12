С молотка уйдёт детальная копия бесследно исчезнувшей модели Bugatti Type 57 SC Atlantic

Во второй половине 1930-х Bugatti построила по проекту Жана Бугатти только четыре купе Atlantic на шасси Type 57. Второй по счёту автомобиль, которым пользовался сам Бугатти, находился во Франции во время нападения нацистов.



Владельцы успели покинуть страну, а вот спорткар — нет. Дальнейшая судьба машины, которую Жан Бугатти называл самым совершенным своим творением, неизвестна. Эксперты по автомобильной классике не раз заявляли, что если La Voiture Noir отыщется, то автоматически станет самым дорогим раритетом на планете.



Копию знаменитого Bugatti заказал в конце 1980-х некий голландский коллекционер. К тому моменту Эрик Кукс был уже хорошо известен своими работами в кругах ценителей старинных автомобилей за своё внимание к деталям и тщательность сборки. В качестве базы для проекта он использовал оригинальное шасси Bugatti Type 57 Galibier, а завершён был автомобиль лишь в 1992 году. Подавляющее большинство работ проделано вручную.



Заказчик реплики активно эксплуатировал авто до продажи в 2008-м. Аукционисты отмечают, что он накатал за это время порядка 40 тысяч километров и расстался с купе только потому, что ухабистые дороги Нидерландов не раз приводили к дорогостоящему ремонту. Реплику перевезли на Ближний Восток, где она сейчас и находится.



В 2019 году Bugatti тоже уделила внимание этому эпизоду своей истории, представив La Voiture Noir на базе Chiron. Гиперкар с 1500-сильным мотором получил кузов с дизайном в стиле оригинала и на момент дебюта считался самым дорогим новым автомобилем в мире.