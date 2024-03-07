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Оба решили искать "счастье" на обочине

Оба решили искать "счастье" на обочине

Автор:
07 марта 2024 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Мужчина 1987 года рождения, управляя кроссовером Джили Монджаро двигался по трассе Р-255 Сибирь со стороны Новосибирска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седаном Тойота Карина под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия на месте погиб пассажир Тойоты, мужчина 1995 года рождения, водитель травмирован, также травмирован пассажир Джили, мальчик 2016 года рождения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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5k
Денис 2 часа назад
В бедном Алтае дороги строятся 4 полосы с центральным отбойником.
А крутой Новосибирск всё латает двухполоску.
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2k
Daggers D. 2 минуты назад
Таки надо заметить, что тут фуровод молодец - принял правее, чтобы мудак на Моджаро тоже мог прижаться правее.
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1k
DDM Полчаса назад
Погиб не водитель в "Carina", как могло показаться, а пассажир на заднем сиденье. Потому что не пристегнулся. Если бы пристегнулся, то просто стоял бы возле машины и нервно курил.
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107
Lex Lem 2 часа назад
[мат]
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