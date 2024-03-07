Мужчина 1987 года рождения, управляя кроссовером Джили Монджаро двигался по трассе Р-255 Сибирь со стороны Новосибирска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седаном Тойота Карина под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия на месте погиб пассажир Тойоты, мужчина 1995 года рождения, водитель травмирован, также травмирован пассажир Джили, мальчик 2016 года рождения.

0

Мужчина 1987 года рождения, управляя кроссовером Джили Монджаро двигался по трассе Р-255 Сибирь со стороны Новосибирска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седаном Тойота Карина под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия на месте погиб пассажир Тойоты, мужчина 1995 года рождения, водитель травмирован, также травмирован пассажир Джили, мальчик 2016 года рождения. 2024-03-07T09:33:58+03:00 Пропустить

Мужчина 1987 года рождения, управляя кроссовером Джили Монджаро двигался по трассе Р-255 Сибирь со стороны Новосибирска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седаном Тойота Карина под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия на месте погиб пассажир Тойоты, мужчина 1995 года рождения, водитель травмирован, также травмирован пассажир Джили, мальчик 2016 года рождения. 2024-03-07T09:33:58+03:00 Пропустить