1493
2
2
Мужчина 1987 года рождения, управляя кроссовером Джили Монджаро двигался по трассе Р-255 Сибирь со стороны Новосибирска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным седаном Тойота Карина под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия на месте погиб пассажир Тойоты, мужчина 1995 года рождения, водитель травмирован, также травмирован пассажир Джили, мальчик 2016 года рождения.
Ссылки по теме:
- И как от такого увернуться?
- Летел быстрее своего ангела-хранителя
- Похоже, что умер он ещё до ДТП
- Решил искать удачу на встречной полосе
- Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП
Новости партнёров
реклама
А крутой Новосибирск всё латает двухполоску.