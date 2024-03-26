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Невнимательность привела к трагедии

Невнимательность привела к трагедии

Автор:
26 марта 2024 09:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КамАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   платная дорога   смертельное ДТП   
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На трассе М11 в Новгородской области мужчина за рулём Камаза, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга на полном ходу врезался в остановившийся грузовик. Пассажирка Камаза скончалась до приезда скорой, водителя увезли в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   КамАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   платная дорога   смертельное ДТП   
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11k
BarOb Час назад
Телефон за рулём - зло
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2k
Дмитрий 39 минут назад
Nasa сало?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1280 постов (1296 в горячем)

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