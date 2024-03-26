Невнимательность привела к трагедии

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На трассе М11 в Новгородской области мужчина за рулём Камаза, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга на полном ходу врезался в остановившийся грузовик. Пассажирка Камаза скончалась до приезда скорой, водителя увезли в больницу.
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