Невнимательность привела к трагедии

На трассе М11 в Новгородской области мужчина за рулём Камаза, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга на полном ходу врезался в остановившийся грузовик. Пассажирка Камаза скончалась до приезда скорой, водителя увезли в больницу.

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