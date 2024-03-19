Миссия невыполнима - попытка перейти 10-полосную дорогу в Турции

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В Турции в районе Меркезефенди Денизли работник коммунальных служб купил в магазине хлеб и пытался перейти очень широкое оживлённое шоссе. К сожалению, закончилось это всё трагично. Видео с двух ракурсов.
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Судя по состоянию авто, и улетевшим ботинкам, там труп.
Но водителя мне почему-то жалко больше...