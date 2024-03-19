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Миссия невыполнима - попытка перейти 10-полосную дорогу в Турции

Миссия невыполнима - попытка перейти 10-полосную дорогу в Турции

Автор:
19 марта 2024 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Турция   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Турции в районе Меркезефенди Денизли работник коммунальных служб купил в магазине хлеб и пытался перейти очень широкое оживлённое шоссе. К сожалению, закончилось это всё трагично. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   Турция   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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3  комментария
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9k
vasilykopkov 40 минут назад
Сходил, называется, за хлебушком.
Судя по состоянию авто, и улетевшим ботинкам, там труп.
Но водителя мне почему-то жалко больше...
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4k
просто Дмитрий 56 секунд назад
Йессессвэнный Атбор. панимаиш ли...
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19k
Роберт Шекли 47 минут назад
F9 и пробуй еще
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