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Накрутил рулём на уголовное дело

Накрутил рулём на уголовное дело

Автор:
25 марта 2024 08:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Башкирии на 6 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 76-летний мужчина за рулём Лады Весты во избежание наезда на Газель решил увернуться правее и сбил двух пешеходов. В результате аварии 59-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель Газели на момент ДТП вытаскивал съехавшую Ладу Гранту из кювета. Погибли пассажир Гранты и пассажир Газели, который отцеплял буксировочный трос.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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Друг Человека Час назад
Не люблю комментировать посты о дорожном движении, так как ловлю на них одни минусы. Но тут скажу. Виноват конечно дед. Куда он так спешил не ясно. Но и знак аварийной остановки не выставлен.
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Человек Наблюдающий 17 минут назад
76 лет.... Куда так гнал, что оттормозиться был не вариант?..
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3k
Lena Полчаса назад
Если человеку исполнилось 70 лет нужно, чтобы ежегодно он доказывал в ГИБДД, что еще в состоянии водить машину. Надоели частые сводки от том, как не справился с управлением очередной пожилой человек и угробил чью-то жизнь. У пожилых людей скорость реакции и мышления уже не та, что в молодости, но они упорно не хотят этого признавать.
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Вот и вырулил не на встречку...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1273 поста (1290 в горячем)

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