Накрутил рулём на уголовное дело

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В Башкирии на 6 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 76-летний мужчина за рулём Лады Весты во избежание наезда на Газель решил увернуться правее и сбил двух пешеходов. В результате аварии 59-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель Газели на момент ДТП вытаскивал съехавшую Ладу Гранту из кювета. Погибли пассажир Гранты и пассажир Газели, который отцеплял буксировочный трос.
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