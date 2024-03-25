Накрутил рулём на уголовное дело

В Башкирии на 6 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 76-летний мужчина за рулём Лады Весты во избежание наезда на Газель решил увернуться правее и сбил двух пешеходов. В результате аварии 59-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель Газели на момент ДТП вытаскивал съехавшую Ладу Гранту из кювета. Погибли пассажир Гранты и пассажир Газели, который отцеплял буксировочный трос.

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