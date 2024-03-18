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Сотрудника отеля впечатали в стену

Сотрудника отеля впечатали в стену

Автор:
18 марта 2024 09:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Латуре (Индия) водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с дороги и на полном ходу влетел в отель. В результате аварии 14-летний сотрудник отеля получил серьёзные травмы и потерял обе ноги. В автомобилей двое пассажиров погибли на месте и двое получили серьёзные травмы. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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2  комментария
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Андрей Ма-С 20 минут назад
которого впечатали потерял ноги но выжил, пассажиры внутри двое из четырех погибли. Вывод: индийское авто коэффициент безопасности не то что ноль а минус....
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