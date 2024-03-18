Сотрудника отеля впечатали в стену

В Латуре (Индия) водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с дороги и на полном ходу влетел в отель. В результате аварии 14-летний сотрудник отеля получил серьёзные травмы и потерял обе ноги. В автомобилей двое пассажиров погибли на месте и двое получили серьёзные травмы. Видео с двух ракурсов.

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В Латуре (Индия) водитель легкового автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, вылетел с дороги и на полном ходу влетел в отель. В результате аварии 14-летний сотрудник отеля получил серьёзные травмы и потерял обе ноги. В автомобилей двое пассажиров погибли на месте и двое получили серьёзные травмы. Видео с двух ракурсов. 2024-03-18T09:40:18+03:00 Пропустить