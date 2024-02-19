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Интересно, ДПСники вообще бывают виноватыми в ДТП или это фантастика?

Интересно, ДПСники вообще бывают виноватыми в ДТП или это фантастика?

Автор:
19 февраля 2024 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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Практически комичная ситуация произошла вчера утром в Омске. Водитель Нивы остановился, чтобы пропустить пешехода, но через несколько секунд получил удар в зад от "слепых" сотрудников ДПС на служебном автомобиле. Очень хотелось бы узнать как всё оформят и кого сделают виноватым, но пока остаётся только гадать. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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13  комментариев
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6k
livaneth 46 минут назад
Обогнал, подрезал, вдарил по тормозам. Автоподставщик. Смотреть видео и допрашивать свидетелей не обязательно. ГИБДДшники в рапорте и так всё напишут. Сомневаться в правдивости их показаний оснований нет.
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16k
Kostick Полминуты назад
пешик таки курва. как минимум оставить номер телефона, чтобы нивовода не закошмарили. но по итогу джедаи быстренько оба авто отремонтируют.
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9k
Бритва 3 минуты назад
просто дпсники проверяли, не возит водитель в багажнике детей.
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11k
Дмитрий 8 минут назад
Да не! У товарища из ХАИ вся жизнь перед глазам пролетела в момент удара. Машину ремонтировать(Две!), на работе 3.14...ы получит(Уволить не уволят, но премий точно не видать в ближайшие месяцы). Ещё и молится надо, что бы мужики в НИВЕ телесных не получили(но здесь вроде обошлось). Без вариантов просто для хибэдедешника!
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60k
dima423 36 минут назад
А с чего вообще возникло сомнение что ДПСники будут виноватыми? Уверен на 99,9% что они и будут виновниками дтп тут)
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11k
Linuksoid 41 минуту назад
Зря ёрничаете. Нормально оформляется ДТП в таких случаях. Никто не уходит от ответственности.
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8k
Андрей 41 минуту назад
Пешеходу очень повезло
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435
mosazer 44 минуты назад
Как вариант, двигался задним ходом на перекрестке и совершил столкновение с автомобилем ДСП
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35k
Fat Lynx 45 минут назад
Это самое быстрое на моей памяти прибытие экипажа ДПС на ДТП!
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