Интересно, ДПСники вообще бывают виноватыми в ДТП или это фантастика?

Практически комичная ситуация произошла вчера утром в Омске. Водитель Нивы остановился, чтобы пропустить пешехода, но через несколько секунд получил удар в зад от "слепых" сотрудников ДПС на служебном автомобиле. Очень хотелось бы узнать как всё оформят и кого сделают виноватым, но пока остаётся только гадать. Видео с двух ракурсов.

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