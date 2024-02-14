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В Москве тестируют светофоры, предупреждающие пешеходов о появлении автомобилей

В Москве тестируют светофоры, предупреждающие пешеходов о появлении автомобилей

Автор:
14 февраля 2024 12:39
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Москва   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   светофор   эксперимент   
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Новые светофоры, которые предупреждают пешеходов о появлении автомобилей из-за поворота, в настоящее время проходят тестирование в Москве.

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Метки: Автовсячина   Москва   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   светофор   эксперимент   
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11  комментариев
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Можно подумать дурики заметят этот сигнал. Они целый автомобиль не видят, а тут месенький такой огонечек черт знает где. Бабло тратят только!
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78
Ya 47 минут назад
у нас наоборот поступили: дополнительные секции для автомобилистов, поворачивающих... давно уже... я таки думал, что везде такие поставили. А пешики да, в большинстве своём не то, чтобы на светофоры/знаки, они на дорогу не смотрят.
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−2
harman2 Час назад
дороги перегрузены дополнительными секциями светофоров. Практической пользы не имеют. Наверно просто тендеры нужны под предлогом безопасности
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32k
Юрьевич 2 часа назад
"которые предупреждают пешеходов о появлении автомобилей из-за поворота"
А если не предупреждает, то можно неглядя переходить дорогу что ли?

Что за дебилизм? Пешеход, прежде чем ступить на проезжую часть, ВСЕГДА должен убедиться в безопасности и посмотреть по сторонам, вначале налево, потом направо! ВСЕГДА! Даже когда на разрешающий зелёный переходит! И при переходе проезжей части должен смотреть по сторонам... если ему дорога его жизнь и здоровье!
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
В МосквЫ? Как вообще можно так ошибиться?
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117
Деньги Есть Андрей Иванов Час назад
Автора посмотрите. Добрый Бабайка. Значит из понаехавших. Просто русский ещё не выучил.
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50k
Максим Т. 2 часа назад
Что бы ни делали, лишь бы ПДД не учить.
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Добрый Бабайка

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