В Москве тестируют светофоры, предупреждающие пешеходов о появлении автомобилей

Их разместили на нескольких участках дорог в Москве, в том числе на пересечении 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта, на улице Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда, на улице Широкой, а также в Зеленограде.



Раньше предупреждение включалось только для водителей, а пешеходы не знали, что автомобиль может выехать из-за поворота, когда горит зеленый свет.



Теперь на пешеходных светофорах дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак, чтобы предупредить пешеходов о возможной опасности.



Если тестирование будет успешным, такие светофоры планируется установить вместо обычных, прежде всего, на аварийных участках дорог.