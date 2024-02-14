В Москве тестируют светофоры, предупреждающие пешеходов о появлении автомобилей

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Новые светофоры, которые предупреждают пешеходов о появлении автомобилей из-за поворота, в настоящее время проходят тестирование в Москве.
Их разместили на нескольких участках дорог в Москве, в том числе на пересечении 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта, на улице Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда, на улице Широкой, а также в Зеленограде.
Раньше предупреждение включалось только для водителей, а пешеходы не знали, что автомобиль может выехать из-за поворота, когда горит зеленый свет.
Теперь на пешеходных светофорах дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак, чтобы предупредить пешеходов о возможной опасности.
Если тестирование будет успешным, такие светофоры планируется установить вместо обычных, прежде всего, на аварийных участках дорог.
Раньше предупреждение включалось только для водителей, а пешеходы не знали, что автомобиль может выехать из-за поворота, когда горит зеленый свет.
Теперь на пешеходных светофорах дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак, чтобы предупредить пешеходов о возможной опасности.
Если тестирование будет успешным, такие светофоры планируется установить вместо обычных, прежде всего, на аварийных участках дорог.
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А если не предупреждает, то можно неглядя переходить дорогу что ли?
Что за дебилизм? Пешеход, прежде чем ступить на проезжую часть, ВСЕГДА должен убедиться в безопасности и посмотреть по сторонам, вначале налево, потом направо! ВСЕГДА! Даже когда на разрешающий зелёный переходит! И при переходе проезжей части должен смотреть по сторонам... если ему дорога его жизнь и здоровье!