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Chery, Geely и BMW по результатам краш-теста признали самыми безопасными автомобилями

Chery, Geely и BMW по результатам краш-теста признали самыми безопасными автомобилями

Автор:
13 февраля 2024 16:25
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Chery   Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   испытания   краш-тест   машина   
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Практически в каждом посте о китайских автомобилях находятся хейтеры, которые утверждают, что о безопасности вообще лучше ничего не говорить, т.к. это гробы на колёсиках. Сейчас у таких людей знатно подгорит.

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Метки: BMW   Chery   Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   испытания   краш-тест   машина   
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