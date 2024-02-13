Chery, Geely и BMW по результатам краш-теста признали самыми безопасными автомобилями

Среднеразмерный кроссовер Geely Galaxy l7 отлично справился с краш-тестами C-NCAP и получил заслуженные пять звезд безопасности. В России официально эту машину не продают. Зато ее без проблем можно купить у дилеров, которые привозят машины самостоятельно, в том числе по схеме параллельного импорта.



Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 92,71%, а пешеходов — в 80%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 89,58%. Эти оценки — одни из лучших за всю историю испытаний C-NCAP. К примеру, по этим результатам Geely Galaxy l7 обошел такие модели, как Volkswagen ID.6X и Smart #1.



Комитет C-NCAP был создан в Китае в 2006 году. Изначально краш-тесты проходили по упрощенной методике. Поэтому машины, участвующие в испытаниях по китайской методики, обычно показывали результаты лучше, нежели в других странах. Впрочем, с тех времен китайцы серьезно изменили и усложнили правила проведения краш-тестов. Причем очередное изменение регламента ожидается нынешним летом. Скорее всего, после них китайская методика оценки безопасности машин будет более жесткая, нежели Euro NCAP.



Однако нарекания к безопасности кроссовера у экспертов все же возникли. Например, для переднего пассажира серьезную опасность представляет лобовой удар. При такой аварии он рискует получить травму ноги. В то же время задний пассажир рискует получить травму грудной клетки.



Geely Galaxy l7 построен на платформе Volvo e-CMA и оборудован гибридной силовой установкой. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Суммарная мощность машины — 390 л.с. Разгон до первой сотни занимает 6,9 с. Расход топлива в смешанном режиме — 5,2 л на 100 км. При этом общий запас хода может достигать 1370 км. Привод — передний.