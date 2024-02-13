Chery, Geely и BMW по результатам краш-теста признали самыми безопасными автомобилями

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Практически в каждом посте о китайских автомобилях находятся хейтеры, которые утверждают, что о безопасности вообще лучше ничего не говорить, т.к. это гробы на колёсиках. Сейчас у таких людей знатно подгорит.
Журналисты изучили результаты краш-тестов машин нужных марок от специализированных независимых организаций. Так, для нас интересной будет проверка на безопасность Chery Tiggo 7 Pro, который занимает 6 строчку в списке любимых автомобилей россиян.
Один такой автомобиль в научных целях разбила австралийская ANCAP. Китайский паркетник получил максимальные пять звезд: 88% за защиту водителей и пассажиров, 72% - пешеходы, 86% за бортовые системы безопасности.
Краш-тесты по системе ANCAP начали проводить в 1993 году. В испытаниях принимают участие машины, которые продают в Австралии и Новой Зеландии. Методика краш-тестов повторяет европейский Euro NCAP. При этом особое внимание австралийцы уделяют системам активной безопасности. Поэтому машины в бедных комплектациях зачастую получают низкие оценки по итогам этих краш-тестов.
Организаторы испытаний особенно отметили тот факт, что в ходе фронтальных ударов элементы силового каркаса кузова кроссовера не деформировались. Также со знаком плюс эксперты оценили работу функции аварийного торможения и систему удержания полосы движения. Защита детей получила высокие 88%. Кроме этого, кроссовер без нареканий прошел все испытания из раздела «Спасение и эвакуация».
Один такой автомобиль в научных целях разбила австралийская ANCAP. Китайский паркетник получил максимальные пять звезд: 88% за защиту водителей и пассажиров, 72% - пешеходы, 86% за бортовые системы безопасности.
Краш-тесты по системе ANCAP начали проводить в 1993 году. В испытаниях принимают участие машины, которые продают в Австралии и Новой Зеландии. Методика краш-тестов повторяет европейский Euro NCAP. При этом особое внимание австралийцы уделяют системам активной безопасности. Поэтому машины в бедных комплектациях зачастую получают низкие оценки по итогам этих краш-тестов.
Организаторы испытаний особенно отметили тот факт, что в ходе фронтальных ударов элементы силового каркаса кузова кроссовера не деформировались. Также со знаком плюс эксперты оценили работу функции аварийного торможения и систему удержания полосы движения. Защита детей получила высокие 88%. Кроме этого, кроссовер без нареканий прошел все испытания из раздела «Спасение и эвакуация».
Среднеразмерный кроссовер Geely Galaxy l7 отлично справился с краш-тестами C-NCAP и получил заслуженные пять звезд безопасности. В России официально эту машину не продают. Зато ее без проблем можно купить у дилеров, которые привозят машины самостоятельно, в том числе по схеме параллельного импорта.
Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 92,71%, а пешеходов — в 80%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 89,58%. Эти оценки — одни из лучших за всю историю испытаний C-NCAP. К примеру, по этим результатам Geely Galaxy l7 обошел такие модели, как Volkswagen ID.6X и Smart #1.
Комитет C-NCAP был создан в Китае в 2006 году. Изначально краш-тесты проходили по упрощенной методике. Поэтому машины, участвующие в испытаниях по китайской методики, обычно показывали результаты лучше, нежели в других странах. Впрочем, с тех времен китайцы серьезно изменили и усложнили правила проведения краш-тестов. Причем очередное изменение регламента ожидается нынешним летом. Скорее всего, после них китайская методика оценки безопасности машин будет более жесткая, нежели Euro NCAP.
Однако нарекания к безопасности кроссовера у экспертов все же возникли. Например, для переднего пассажира серьезную опасность представляет лобовой удар. При такой аварии он рискует получить травму ноги. В то же время задний пассажир рискует получить травму грудной клетки.
Geely Galaxy l7 построен на платформе Volvo e-CMA и оборудован гибридной силовой установкой. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Суммарная мощность машины — 390 л.с. Разгон до первой сотни занимает 6,9 с. Расход топлива в смешанном режиме — 5,2 л на 100 км. При этом общий запас хода может достигать 1370 км. Привод — передний.
Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 92,71%, а пешеходов — в 80%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 89,58%. Эти оценки — одни из лучших за всю историю испытаний C-NCAP. К примеру, по этим результатам Geely Galaxy l7 обошел такие модели, как Volkswagen ID.6X и Smart #1.
Комитет C-NCAP был создан в Китае в 2006 году. Изначально краш-тесты проходили по упрощенной методике. Поэтому машины, участвующие в испытаниях по китайской методики, обычно показывали результаты лучше, нежели в других странах. Впрочем, с тех времен китайцы серьезно изменили и усложнили правила проведения краш-тестов. Причем очередное изменение регламента ожидается нынешним летом. Скорее всего, после них китайская методика оценки безопасности машин будет более жесткая, нежели Euro NCAP.
Однако нарекания к безопасности кроссовера у экспертов все же возникли. Например, для переднего пассажира серьезную опасность представляет лобовой удар. При такой аварии он рискует получить травму ноги. В то же время задний пассажир рискует получить травму грудной клетки.
Geely Galaxy l7 построен на платформе Volvo e-CMA и оборудован гибридной силовой установкой. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель. Суммарная мощность машины — 390 л.с. Разгон до первой сотни занимает 6,9 с. Расход топлива в смешанном режиме — 5,2 л на 100 км. При этом общий запас хода может достигать 1370 км. Привод — передний.
В последнем большом краш-тесте Euro NCAP эксперты разбили сразу семь новинок автопрома. Наибольший интерес тут представляет седан BMW 5-Series нового поколения, который дебютировал в мае 2023 года. Этот автомобиль вполне можно найти во многих отечественных дилерских центрах (во всяком случае, в Москве).
Эксперты оценили защиту взрослых в 87%, а детей — в 89%. Системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, получили 78%, а 86% машине присудили по итогам теста, определяющего, насколько автомобиль может быть травмоопасным для пешеходов. Безопасность детей заслужила 85%. Вердикт экспертов: безоговорочные пять звезд безопасности.
Однако это не значит, что при ДТП водителю и пассажирам не угрожает опасность. Например, при боковом ударе зафиксирован повышенный риск получения травмы грудной клетки у автомобилиста. Также у экспертов возникли вопросы к системам помощи автомобилисту на дороге.
Эксперты оценили защиту взрослых в 87%, а детей — в 89%. Системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, получили 78%, а 86% машине присудили по итогам теста, определяющего, насколько автомобиль может быть травмоопасным для пешеходов. Безопасность детей заслужила 85%. Вердикт экспертов: безоговорочные пять звезд безопасности.
Однако это не значит, что при ДТП водителю и пассажирам не угрожает опасность. Например, при боковом ударе зафиксирован повышенный риск получения травмы грудной клетки у автомобилиста. Также у экспертов возникли вопросы к системам помощи автомобилисту на дороге.
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