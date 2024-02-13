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120-летний автомобиль хотят продать за миллион долларов

120-летний автомобиль хотят продать за миллион долларов

Автор:
13 февраля 2024 15:41
Сообщество : Автомир
Метки: Napier   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   история   машина   раритет   рекорд   
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На аукцион Bonhams выставили автомобиль Napier L48 Samson, которому 120 лет, а рабочий объём двигателя составляет 15 литров. Вдобавок на его счету не один рекорд скорости. Предварительно лот оценили в миллион долларов.
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Метки: Napier   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   история   машина   раритет   рекорд   
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3  комментария
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Дизель-панк
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10k
MPEG-8 14 минут назад
Главное, чтобы очередной зелёный до...б не переделал в электрокар.
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1k
LisA 38 минут назад
красивое!
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Добрый Бабайка

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