120-летний автомобиль хотят продать за миллион долларов

Napier L48 был собран в 1904 году в Британии. Год спустя гонщик Артур Макдональд во Флориде разогнался до 104,65 мили/ч (168,38 км/ч). Это стало первым случаем в США и первым для британской машины, когда была превышена отметка 100 миль/ч.



В 1906 году Napier записал на свой счёт очередное достижение. Дороти Левитт установила рекорд скорости для женщин, достигнув 90,88 мили/ч. После 67-летнего простоя двигатель запустили в 1982 году, после чего автомобиль отметился ещё несколькими рекордами.



Рядная «шестёрка» объёмом 15 литров считается первым в мире успешным мотором такой конфигурации. Будучи новой, она развивала 240 л.с. при 2300 об/мин. Коробка передач механическая, двухступенчатая. Позднее на машину на время даже ставили 20-литровый двигатель.



Добавим, что приставку Samson автомобиль получил за сходство медных трубок охлаждения двигателя с локонами библейского героя.