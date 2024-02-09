Монструозный мотоцикл с 48-цилиндровым мотором выставят на продажу

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Уникальный мотоцикл Whitelock Tinker Toy, который отмечен в Книге рекордов Гиннесса в конце апреля будет выставлен на аукцион. У него самое большое в мире количество цилиндров среди всех функционирующих транспортных средств — 48. Предварительная оценочная стоимость составляет от 40 до 60 тысяч фунтов стерлингов (от 4,6 до 6,9 миллионов рублей).
Британец Саймон Уайтлок много лет назад увлёкся постройкой мотоциклов с нестандартными двигателями. Его первенцем стал Kawasaki, у которого рядную «тройку» он превратил в «четвёрку». Затем последовали байки с семью и девятью цилиндрами. В 2003-м он построил Tinker Toy с мотором на 48 цилиндров.
Для проекта использованы 16 трёхцилиндровых двигателей Kawasaki KH250. Они собраны в шесть блоков по восемь цилиндров в каждом. Суммарный рабочий объём составляет 4,2 литра. В качестве стартёра работает отдельный 125-кубовый двигатель.
После постройки мотора вокруг него Уайтлок соорудил раму и всю остальную конструкцию. Топливный бак над двигателем бутафорский, служит крышкой для системы зажигания. Генератор установлен автомобильный. Передняя часть с вилкой и тормозом взята от Honda GoldWing, одного из самых тяжёлых серийных мотоциклов.
Tinker Toy заводится и ездит, хотя управлять им крайне неудобно из-за длинного и широкого двигателя. Мощность и динамические характеристики никогда не замерялись. Что удивительно, мотоцикл имеет допуск на дороги общего пользования в Великобритании. Так что новый владелец в теории может ездить на нём по своим делам.
Для проекта использованы 16 трёхцилиндровых двигателей Kawasaki KH250. Они собраны в шесть блоков по восемь цилиндров в каждом. Суммарный рабочий объём составляет 4,2 литра. В качестве стартёра работает отдельный 125-кубовый двигатель.
После постройки мотора вокруг него Уайтлок соорудил раму и всю остальную конструкцию. Топливный бак над двигателем бутафорский, служит крышкой для системы зажигания. Генератор установлен автомобильный. Передняя часть с вилкой и тормозом взята от Honda GoldWing, одного из самых тяжёлых серийных мотоциклов.
Tinker Toy заводится и ездит, хотя управлять им крайне неудобно из-за длинного и широкого двигателя. Мощность и динамические характеристики никогда не замерялись. Что удивительно, мотоцикл имеет допуск на дороги общего пользования в Великобритании. Так что новый владелец в теории может ездить на нём по своим делам.
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