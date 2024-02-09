FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12482 поста • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Монструозный мотоцикл с 48-цилиндровым мотором выставят на продажу

Монструозный мотоцикл с 48-цилиндровым мотором выставят на продажу

Автор:
09 февраля 2024 16:57
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   Рекорд Гиннесса   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
1476
6
Уникальный мотоцикл Whitelock Tinker Toy, который отмечен в Книге рекордов Гиннесса в конце апреля будет выставлен на аукцион. У него самое большое в мире количество цилиндров среди всех функционирующих транспортных средств — 48. Предварительная оценочная стоимость составляет от 40 до 60 тысяч фунтов стерлингов (от 4,6 до 6,9 миллионов рублей).
×
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Аукцион   Рекорд Гиннесса   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Rom 3 часа назад
Это не мотоцикл, это мусор, металлолом. По сути, даже в музей его не поставишь. А, ну если только в музей самоделок. Интересно, что в нем такого то...? Много цилиндров? Уродство, и всё. Ну давай соберем двигатель с 854 цилиндрами, поставим как то на колеса, и назовем эту помойку мотоциклом....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
aleksey090 36 минут назад
выжигатель яиц))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Digektor Час назад
А в качестве бака - 80ти литровую бочку на спину?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Андрей 2 часа назад
Одни свечи зажигание менять замучаешься, а если не дай бог поршневую перебрать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Флоки 2 часа назад
стартером крутанул и бак пустой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кистень 2 часа назад
Пффф, "монструозный"!
Вон, после развала ГДР, тамошние умельцы соорудил мотоцикл с танковым дизелем! Вот тот-точно, МОНСТР!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Flint 3 часа назад
Перекрасить в металлик и все будут думать что ты на радиаторе гоняешь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
petia 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
Фрол 4 часа назад
А почему 48 цилиндров ,а не 47? Место для 48-го можно было бы пустить для ключа на 14.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23901



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание...
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
Набирающие популярность в сообществах
Гибель дирижабля LZ-54. История одного военного преступления, совершённого англичанами
Гибель дирижабля LZ-54. История одного военного преступления, совершённого англичанами
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пятничная тема

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересно#США#позитив#факты#интересное#дети#футбол
#Прикол#автомир#люди#ДТП#авто аварии#забавно#Разное#Китай#собаки#улыбнуло
#животные#машина#в мире#аварии#Автовсячина#кот#природа#Россия#соцсети#подборка
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео) Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к... Первый серийный родстер Mercedes-Benz 190 SL 1955 года выставлен на торги Первый серийный родстер Mercedes-Benz 190 SL 1955 года выставлен на торги Jeep Gladiator скопированный с игрушки продали на благотворительность Jeep Gladiator скопированный с игрушки продали на благотворительность Ferrari 250 GTE 1963 года участвовавший в гонках оценили в 38 миллионов рублей Ferrari 250 GTE 1963 года участвовавший в гонках оценили в 38 миллионов рублей Пожарную машину Maserati Quattroporte из Формулы-1 выставят на аукцион Пожарную машину Maserati Quattroporte из Формулы-1 выставят на аукцион Jaguar C-X75 из фильма об агенте 007 выставят на аукцион Jaguar C-X75 из фильма об агенте 007 выставят на аукцион

На что жалуетесь?

Вернуться