Монструозный мотоцикл с 48-цилиндровым мотором выставят на продажу

Британец Саймон Уайтлок много лет назад увлёкся постройкой мотоциклов с нестандартными двигателями. Его первенцем стал Kawasaki, у которого рядную «тройку» он превратил в «четвёрку». Затем последовали байки с семью и девятью цилиндрами. В 2003-м он построил Tinker Toy с мотором на 48 цилиндров.



Для проекта использованы 16 трёхцилиндровых двигателей Kawasaki KH250. Они собраны в шесть блоков по восемь цилиндров в каждом. Суммарный рабочий объём составляет 4,2 литра. В качестве стартёра работает отдельный 125-кубовый двигатель.



После постройки мотора вокруг него Уайтлок соорудил раму и всю остальную конструкцию. Топливный бак над двигателем бутафорский, служит крышкой для системы зажигания. Генератор установлен автомобильный. Передняя часть с вилкой и тормозом взята от Honda GoldWing, одного из самых тяжёлых серийных мотоциклов.



Tinker Toy заводится и ездит, хотя управлять им крайне неудобно из-за длинного и широкого двигателя. Мощность и динамические характеристики никогда не замерялись. Что удивительно, мотоцикл имеет допуск на дороги общего пользования в Великобритании. Так что новый владелец в теории может ездить на нём по своим делам.